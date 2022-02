Neurones : Hausse du CA annuel de 10,1% en 2021

(CercleFinance.com) - Neurones publie un chiffre d'affaires de 579,9 ME au titre de l'année 2021, soit une croissance organique de 10,1% par rapport à 2020. Le résultat opérationnel ressort en forte croissance de +18,7%, à 61,6 ME.



En 2021, les pôles Applicatifs et Conseil ont tiré la croissance, en particulier le digital et l'UX/UI. Dans les services d'Infrastructures, la migration vers les différentes architectures cloud et la cybersécurité sont toujours aussi porteuses.



Au cours des trois derniers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires s'est accru de +7,9 %, en prolongement du trimestre précédent (+7,2 %).



Neurones précise que les prévisions 2022 seront annoncées, comme à l'accoutumée, en même temps que la publication du chiffre d'affaires du 1ertrimestre.



