Neurones : Hausse de plus de 35% du résultat net semestriel

(CercleFinance.com) - Neurones publie au titre du premier semestre 2021 un résultat net part du groupe en hausse de plus de 35% à 18,3 millions d'euros et une marge opérationnelle d'activité (avant coût des actions gratuites) améliorée de 1,8 point à 10,8%.



Le groupe de conseil en management et en services numériques a vu son chiffre d'affaires s'établir à 289,3 millions d'euros, en augmentation de près de 14% par rapport à la même période de l'année précédente.



Neurones rappelle avoir rehaussé précédemment ses prévisions 2021, tablant désormais sur un chiffre d'affaires d'au moins 570 millions d'euros et un résultat opérationnel proche de 10%, prévisions qui pourront être affinées le 3 novembre.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel