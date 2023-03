Neurones : Hausse de 20,7% du résultat net en 2022

(CercleFinance.com) - Neurones publie un chiffre d'affaires de 665 ME au titre de 2022, en hausse de 14,2% en organique par rapport à 2021. Le résultat opérationnel d'activité s'établit à 77 ME contre 64,2 ME un an plus tôt.

A51,8ME, le résultat net est enprogression de +20,7% (après+22,6%en 2021).



Neurones précise que les prévisions 2023seront annoncées, comme à l'accoutumée, lors de la publication du chiffre d'affairesdu 1ertrimestre (10mai,après Bourse).



Portée par des tendances de fond solides (cloud et digital) et bénéficiant d'un croissance embarquée significative, Neurone assure avoir 'tous les atouts pour réaliser un nouvelle année de croissance profitable'.



A l'Assemblée Générale du 8 juin prochain, le Conseil proposera le versement d'un dividende de 1,1 E par action au titre de l'année 2022.





Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

