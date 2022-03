Neurones : Croissance de 22% du résultat net pdg en 2021

(CercleFinance.com) - Neurones publie au titre de 2021 un résultat net part du groupe en croissance de 22% à 37,7 millions d'euros et une marge opérationnelle d'activité améliorée de 0,8 point à 11,1%, pour un chiffre d'affaires en progression de 10,6% à 579,9 millions.



A l'assemblée générale du 2 juin prochain, le conseil proposera d'adopter pour les exercices à venir une 'politique de distribution régulière et prévisible', et de commencer par le versement d'un dividende d'un euro par action au titre de l'année 2021.



'La spécialisation historique de Neurones dans le cloud, le digital et la cybersécurité constitue un atout pour bénéficier de l'accélération des transformations numériques en cours', estime la société au chapitre de ses perspectives.



