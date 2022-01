Netflix : Le nombre d'abonnés déçoit, le titre s'effondre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Netflix cède plus de 23% à New York après la publication d'hier soir jugée 'décevante' par les analystes. En effet, si les résultats présentés ressortent globalement en ligne avec les attentes sur le plan financier, le nombre de nouveaux abonnés a lourdement déçu les attentes, avec 'seulement' 2,5M de nouveaux abonnés quand le consensus tablait sur 5,9M.



Dans ce contexte, Credit Suisse a dégradé sa recommandation sur le titre en réduisant fortement son objectif de cours, de 740 à 450 dollars.



De son côté, BofA estime que 'cette prévision particulièrement faible ne reflète pas forcément un ralentissement drastique de la croissance, mais plutôt l'incapacité de la direction à établir des objectifs précis'.



L'intermédiaire explique que la suppression des périodes d'essai gratuites va mécaniquement peser sur le nombre de nouveaux abonnements, un facteur auquel va s'ajouter la disparition de la saisonnalité habituelle qui caractérisait l'activité.



'Nous pensons que l'équipe de management pèche plutôt par excès de prudence et que les perspectives communiquées pour le premier trimestre sont en fait bien plus conservatrices qu'agressives', conclut-il.



