Netflix : Jefferies relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Jefferies a relevé mardi son objectif de cours sur Netflix, de 630 à 737 dollars, alors que le cours de l'action du site de streaming s'est apprécié de 22% au cours des deux derniers mois.



Une trajectoire ascendante qui survient alors que les prévisions du marché sont, elles, demeurées relativement stables, fait valoir l'analyste, ce qui fait que le titre se traite aujourd'hui à 8,5 fois son chiffre d'affaires, au plus haut depuis trois ans.



Avec le succès de 'Squid Games', l'intermédiaire pronostique 3,5 millions de nouveaux abonnés nets sur le troisième trimestre et une prévision de sept à huit millions pour le quatrième trimestre lorsque le groupe publiera ses chiffres, le 19 octobre.



Pour Jefferies, le succès de Netlfix à l'international - parfaitement illustré par le phénomène 'Squid Games' - pourrait bien se reproduire dans les jeux vidéo si le développement des jeux Oxenfree, entre autres, devait être concluant, ce qui le conduit à réitérer sa recommandation d'achat sur le titre.



