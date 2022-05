Netflix : BofA abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bank of America a revu à la baisse mercredi son objectif de cours sur le titre Netflix, qu'il ramène de 300 à 240 dollars tout en réitérant son opinion 'sous-performance' sur la valeur.



Dans une note de recherche diffusée dans la matinée, le broker revient sur des informations du New York Times selon lesquelles le géant du streaming réfléchirait à avoir recours à la publicité sur sa plateforme.



'Même si sa croissance est désormais largement derrière lui, nous pensons que Netflix cherche des moyens de relancer le nombre d'utilisateurs et le revenu moyen par client', explique-t-il dans l'étude.



BofA prévient néanmoins que la solution de la publicité pourrait bien se retourner contre le groupe via un effet de 'cannibalisation' qui verrait les foyers les plus modestes se tourner vers la formule gratuite avec publicité plutôt que vers l'abonnement payant.



Le courtier évoque également, de manière plus générale, l'effet défavorable sur son activité de la fin des mesures de confinement et de la réouverture de l'économie.



