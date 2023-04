Netflix : Les abonnements avec pub de Netflix ont du mal à décoller, ce qui déçoit Wall Street

(BFM Bourse) - Le service de streaming a enregistré moins d'abonnés que prévu sur les trois premiers mois de l'année. Netflix a également annoncé des perspectives décevantes pour le trimestre en cours. L'action recule en avant-Bourse.

D'un trimestre à l'autre, les performances d'une société sont particulièrement scrutés dont ceux de Netflix. Après avoir réalisé une solide fin d'année 2022 avec un recrutement d'abonnés supérieur aux attentes du marché, Netflix a cette fois-ci été auteur d'un début d'année 2023 en demi-teinte.

Le service de streaming a publié mardi soir à la clôture de Wall Street des revenus certes en hausse entre janvier et mars 2023, mais inférieurs aux attentes tout comme le rythme du recrutement de nouveaux abonnés.

Sur le premier trimestre de l'année, le spécialiste du streaming a enregistré un chiffre d'affaires en légère hausse sur un an, à 8,16 milliards de dollars, manquant de très peu ses propres anticipations logées à 8,18 milliards de dollars. Netflix avait en effet indiqué vouloir dégager des revenus en hausse de 4% sur un an au premier trimestre 2023, et de 8% hors variation de changes, en marge de la publication de ses résultats du quatrième trimestre.

Petit lot de consolation, le résultat d'exploitation de Netflix est ressorti supérieur aux attentes des marchés à 1,7 milliard de dollars.

Le marché accueille avec peu d’enthousiasme les résultats mitigés et les perspectives annoncées par le géant du streaming. L'action Netflix perd près de 2% en avant-Bourse après avoir été secoué mardi soir dans les échanges post-marché. Le titre avait alors glissé de plus de 12% avant de revenir non loin de l'équilibre.

Une conquête d'abonnés moins dynamique

Du côté de la conquête de nouveaux abonnés, là aussi la déception est palpable. Sur les trois premiers mois de l'année, la société n'a gagné que 1,75 million d'abonnés à sa base, ne parvenant pas à atteindre les anticipations des analystes qui visaient en moyenne 2,41 millions d'abonnés selon Bloomberg.

"Netflix n'a recruté que 1,75 million de nouveaux abonnés, soit 600 000 de moins que les attentes de Wall Street, alors que le coût des départs comprime les budgets et que les ménages examinent leurs dépenses à la loupe", analyse Josh Gilbert, analyste de marchés chez eToro.

Là aussi, le gain de nouveaux abonnés est en forte baisse par rapport au quatrième trimestre. Sur les derniers mois de 2022, le service de streaming avait ajouté 7,66 millions d'abonnés à son portefeuille, porté par par des contenus comme le film Knives Out, Glass Onion [Glass Onion: une histoire à couteaux tirés, NDLR] et le spin-off surprise de la Famille Addams, Wednesday [Mercredi en version française, NDLR].

Au total, Netflix compte 232,5 millions d'abonnés dans le monde. Pour Paul Verna, analyste d'Insider Intelligence, cité par l'AFP, ces chiffres "assez tièdes ne prouvent pas que l'entreprise va être capable de revitaliser ses activités avec la publicité et le partage de mots de passe payant".

"La phase d'hypercroissance s'éloignant, il est difficile d'être un investisseur Netflix. Son volet publicitaire, lancé en novembre, n'a pas encore commencé à produire des résultats et pourrait prendre un certain temps avant d'avoir un impact matériel" abonde de son côté Josh Gilbert.

Pour accélérer sa croissance, le groupe a été contraint de se réinventer. La plateforme de streaming a annoncé diverses mesures. Parmi ces mesures phares, Netflix a lancé en novembre un nouvel abonnement moins cher, avec publicité. En France cette offre s’élève à 5,99 euros par mois contre 13,5 euros pour la version standard.

Une alternative qu'il s'était toujours refusé à étudier jusque-là. Mais depuis plus deux ans, Netflix doit composer avec une concurrence de plus en plus féroce, Disney + en tête dont le succès n'est plus à démontrer.

"L'intérêt pour cette nouvelle formule dépasse nos attentes", a indiqué Netflix dans son communiqué, "et nous observons que très peu d'abonnés existants basculent" vers cette offre moins onéreuse. Mais pour autant, "il semble que la mise en place est très lente", a commenté Jamie Lumley, analyste chez Third Bridge, cité par l'AFP. "Nos experts tablent sur 10 à 20 millions d'abonnements avec publicité souscrits par an, au lieu de l'ambition initiale de 40 millions".

Petit retard à l'allumage pour la fin du partage des comptes

Le groupe est également revenu sur son système de facturation de partage de codes. La société s'est en effet lancée dans une lutte acharnée contre le partage des connexions, c’est-à-dire quand un usager "emprunte" des identifiants d’un abonné pour visionner les contenus sans avoir à payer l’abonnement. Et ce phénomène représente un important manque à gagner pour Netflix.

Pour le moment, cette mesure a été lancée en Amérique du Sud et plus récemment au Canada. Les premiers retours sont plutôt positifs. La société a enregistré des désabonnements dans la foulée, mais a observé par la suite un retour des utilisateurs. Mais la mise en place de cette mesure risque de pénaliser la croissance du groupe dans les prochains mois. "Une partie de la croissance du nombre d'abonnés et des recettes va diminuer au troisième trimestre plutôt qu'au deuxième, et nous espérons par la suite un meilleur résultat à la fois pour nos abonnés et pour notre entreprise", a indiqué Netflix dans sa lettre aux actionnaires.

Pour le reste du monde, le groupe a préféré différer cette fin des partages de comptes au second trimestre alors que cette mesure était initialement prévue pour le début d'année 2023. D'après JPMorgan, mettre en partie fin à ces 100 millions de "comptes fantômes" permettrait au groupe d’accélérer sa croissance, d’augmenter ses marges ainsi que ses flux de trésorerie.

Netflix a par ailleurs annoncé enterrer d'ici la fin de l'année, son service historique de location de DVD par courrier lancé il y a 25 ans. "Notre but a toujours été de fournir le meilleur service à nos membres mais c'est devenu très compliqué avec la diminution de cette activité", a expliqué la société.

A noter que Netflix n'annonce plus de prévisions sur son nombre d'utilisateurs après avoir diversifié ses activités. Le groupe a toutefois déclaré qu'il s'attendait à un chiffre d'affaires de 8,2 milliards de dollars au deuxième trimestre, en deçà des estimations du consensus qui tablait sur 8,47 milliards de dollars.

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse