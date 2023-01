Netflix : Porté par Mercredi Addams et Glass Onion, Netflix décolle à Wall Street

(BFM Bourse) - Le service de streaming a enregistré davantage d’abonnés que ne l’attendait le marché au quatrième trimestre. A Wall Street, l’action a ouvert en nette progression.

Après avoir retrouvé le chemin de la croissance au troisième trimestre, Netflix a transformé l’essai au quatrième. Le service de streaming a publié jeudi soir à la clôture de Wall Street des revenus et un recrutement de nouveaux abonnés supérieurs aux attentes.

Le marché salue la performance l’action Netflix, s’adjugeant 6% en début de séance à Wall Street.

Sur le dernier trimestre de l’année, le groupe a enregistré des revenus de 7,85 milliards de dollars, en progression de 1,9% sur un an, soit bien au-dessus des attentes du groupe, à 7,78 milliards de dollars et en ligne avec le chiffre prédit par les analystes.

Surtout le nombre de nouveaux abonné a déjoué les pronostics, à 7,66 millions, nettement supérieur aux 4,5 millions anticipés par les analystes selon Bloomberg.

"Netflix monte en flèche au quatrième trimestre", observe Michael Hewson, de CMC Markets. "La question qui se posait, étant donné le solide rebond du cours de l'action au cours des derniers mois, était de savoir si Netflix serait capable de tenir ses promesses, et les résultats d'hier soir ont répondu à cette question par un 'oui' retentissant, en ce qui concerne les abonnés, aidés par des contenus comme le film Knives Out, Glass Onion [Glass Onion : une histoire à couteaux tirés] et le spin-off surprise de la Famille Addams, Wednesday [Mercredi en version française, NDLR]", développe-t-il.

Une cannibalisation?

Mercredi, série lancée cette hiver, est devenue la troisième série la plus populaire depuis la création de Netflix, tandis que Glass Onion : A Knives Out Mystery s’est hissé au quatrième rang des films les plus vus. De son côté, le documentaire Meghan and Harry a été le second documentaire le plus visionné sur la plateforme.

"2022 a été une année difficile, avec un début cahoteux mais une fin plus brillante. Nous pensons que nous avons une voie claire pour accélérer la croissance de nos revenus: continuer à améliorer tous les aspects de Netflix, lancer le partage payant et développer notre offre publicitaire", a expliqué la société dans une lettre à ses actionnaires.

"Avec une telle augmentation du nombre d'abonnés, il est peut-être surprenant que les revenus n'aient pas été plus élevés, ce qui suggère qu'il y a peut-être eu une certaine cannibalisation en raison du déploiement du nouveau service de publicité", nuance toutefois Michael Hewson.

Le groupe a lancé en fin d’année dernière des abonnements avec publicités à un tarif moins élevé. En France cette offre s’élève à 5,99 euros par mois contre 13,5 euros pour la version standard.

Nouvelle organisation

Par ailleurs, le bénéfice par action s’est avéré inférieur aux attentes, s’établissant à 12 cents contre 45 cents attendu par les analystes.

Concernant ses perspectives, Netflix a indiqué vouloir dégager des revenus en hausses de 4% sur un an au premier trimestre 2023, et de 8% hors variation de changes. Les analystes de leur côté anticipaient une croissance limitée à 3,7% sur un an.

Sur l’ensemble de 2023, le groupe s’attend à ce que la croissance à taux de changes constants s’accélère au cours de l’année, compte dégager une marge opérationnelle comprise entre 18% et 20% sur la base des taux de changes actuels, contre 17,8% en 2022, et entend générer un flux de trésorerie libre d’au moins 3 milliards de dollars, soit près du double de l’an passé.

Le groupe a par ailleurs annoncé jeudi soir une réorganisation de sa direction, le fondateur Reed Hastings cédant sa place de co-directeur général à Greg Peters, aux côtés de Ted Sarandos.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse