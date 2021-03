Neoen : Pour changer de dimension dans les renouvelables, Neoen va lever 600 millions d'euros

(BFM Bourse) - Après une correction de 36% du cours depuis son sommet de début 2021, Neoen lève des fonds avec 30% de décote supplémentaire... et progresse en Bourse.

Le sommet -à plus de 70 euros en séance le 8 janvier dernier- de l'action Neoen semble bien loin. Alors que le cours du producteur d'énergie d'origine renouvelable a perdu plus de 36% depuis le pic du début d'année, l'entreprise a dévoilé mardi matin un projet d'augmentation de capital de 600 millions d'euros. Le prix de souscription en est fixé à 28 euros par action nouvelle, représentant une décote de 32% par rapport au dernier cours - et de 59,7% relativement au plus haut historique en clôture. Le projet était cependant bien accueilli du marché, le cours de Neoen progressant de 5,11% à 46,25 euros vers 11h15, après une entame de séance nettement dans le rouge.

D'ici à 2025, Neoen prévoit d'investir 5,3 milliards d'euros afin de porter ses capacités de production à plus de 10 gigawatts (en opération ou à défaut en construction à fin 2025). Soit plus du double des 4,1 GW opérationnelles (ou en construction) à fin 2020. En présentant cet objectif la semaine dernière, le groupe avait indiqué qu'il entendait lever des fonds, jusqu'à un maximum de 1,2 milliard d'euros de fonds propres sur la période 2021-2025, pour financer les investissements nécessaires.

Dans la foulée, la direction a annoncé mardi matin une augmentation de capital d’environ 600 millions d’euros "qui sera le premier pilier de notre plan d’investissement 2021-2025". Le produit net devrait permettre de financer un premier cycle d'investissement "au moins jusqu’à la fin de l’année 2022".

Les actionnaires de référence en soutien de l'opération

Neoen propose donc à ses actionnaires de souscrire à des actions nouvelles au prix préférentiel de 28 euros, grâce à l'attribution de droits préférentiels de souscription (DPS). Chaque actionnaire recevra un DPS pour chaque titre détenu à la clôture de ce 16 mars. Puis, pendant la période de souscription qui courra du 19 au 31 mars inclus, il faudra exercer 4 DPS pour souscrire à 1 action nouvelle. Les DPS seront détachés et négociables séparément du 17 au 29 mars, de sorte qu'il sera possible de revendre tout ou partie des droits reçus (pour diminuer son prix de revient si on ne souhaite pas participer, ou seulement en partie, à l'augmentation de capital), ou au contraire acheter des DPS supplémentaires pour pouvoir souscrire davantage d'actions nouvelles au prix préférentiel.

Parmi les actionnaires de référence, le fonds Impala (contrôle par Jacques Veyrat) s'est engagé à souscrire "au moins deux tiers" de ses DPS, ce qui représente un montant minimum de souscription de 199 millions d'euros. Le Fonds Stratégique de Participations souscrira au moins 85% de ses DPS et Bpifrance au moins les deux tiers (conjointement cela représente 54 millions d'euros). La société Carthusiane, détenue par Xavier Barbaro et sa famille a l’intention d’exercer l’intégralité de ses DPS tandis que Xavier Barbaro et son épouse, qui détiennent en plus des actions en direct, devraient réaliser un investissement net (en cédant des titres détenus pour financer l'exercice des DPS).

