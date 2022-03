Navya : Un nouveau succès chez son partenaire américain Beep profite au français Navya

(BFM Bourse) - Dans un marché qui ne cesse de déprimer, le cours du spécialiste rhodanien des systèmes de conduite autonome s'affiche en légère progression vendredi à l'annonce d'un marché attribué par la régie des transports urbains de Jacksonville, en Floride, à son partenaire local Beep.

À contre-courant d'un nouveau repli de plus de 3% pour le marché parisien vendredi, le cours de Navya affiche une progression de 1,86% à 1,70 euro vers 15h30 à l'annonce d'une extension du déploiement des navettes Autonome Shuttles, opérée par son partenaire Beep, dans le centre-ville de Jacksonville en Floride.

L’autorité des transports de Jacksonville (Jacksonville Transportation Authority, JTA) expérimente déjà depuis 2020 l'utilisation de navettes autonomes sur le campus de la Mayo Clinic, le principal établissement hospitalier de Floride (originaire du Minnesota, Mayo Clinic est l'une des fédérations hospitalo-universitaire les plus réputées aux Etats-Unis, classée en 2022 meilleur hôpital au monde par Newsweek). Le projet de Mayo Clinic a depuis été distingué par plusieurs récompenses, notamment de l'American Public Transportation Association (APTA) et de l'ITS World Congress.

Pour aller plus loin, la JTA a retenu Balfour Beatty Vision 2 Reality (V2R) et Beep (lequel s'appuie donc sur les navettes Navya) dans le cadre de la première phase de son projet "Ultimate Urban Circulator", qui vise à terme à faire des véhicules autonomes le principal moyen de transport dans le centre de Jacksonville, commune la plus peuplée de Floride chère au cœur d'Ash Williams.

Selon Navya, il s'agit actuellement du plus grand projet de Navette Autonome jamais réalisé aux Etats-Unis, avec un parcours de 4,8 kilomètres.

Guillaume Bayre - ©2022 BFM Bourse