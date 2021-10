Natixis : Accords de coopération avec LBBW et Tyndall Group

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Natixis Corporate & Investment Banking a annoncé aujourd'hui avoir signé des accords de coopération avec LBBW, en Allemagne, et Tyndall Group, au Chili, afin d'obtenir des mandats communs de conseil en fusions-acquisitions.



L'idée est d'amplifier les moyens d'action de Natixis Corporate & Investment Banking et de son réseau de sept boutiques de M&A pour accompagner leurs clients dans leurs opérations de fusions-acquisitions depuis ou en direction de l'Allemagne et de l'Amérique latine.



LBBW et Tyndall Group bénéficieront quant à eux d'un dialogue renforcé avec le réseau mondial M&A de Natixis Corporate & Investment Banking, leur permettant ainsi d'élargir, d'un point de vue géographique, la gamme de mandats proposés à leurs clients.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.