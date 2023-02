Nasdaq Composite : Vers une visite des sommets annuels

(BFM Bourse) - A ce stade, l'absence de réaction des Treasuries 10 ans face à une série de publications statistiques montrant pourtant un échauffement de la machine économique américaine, provoque un sentiment de soulagement permettant à l'indice qui nous intéresse ici, particulièrement sensible à la question monétaire, de surperformer. L'indice Nasdaq Composite a terminé la séance de mercredi en hausse de 0,92% à 12 070 points, là où le S&P, plus généraliste dans sa composition sectorielle, ne parvenait à grappiller que 0,28%.

Hier, au chapitre statistique, la dynamique des ventes au détail (+3,0% en rythme mensuel) et l'indice manufacturier de la Fed de New York (Empire State Index), en très forte hausse bien qu'encore en territoire négatif (-5,8), ont nettement dépassé les attentes outre Atlantique. L'antenne new-yorkaise de la Reserve Fédérale a détaillé: "Les nouvelles commandes ont légèrement diminué, tandis que les livraisons sont restées stables. Les délais de livraison se sont raccourcis et les stocks ont légèrement augmenté. Les niveaux d'emploi ont diminué pour la première fois depuis le début de la pandémie, et la semaine de travail moyenne s'est raccourcie pour un troisième mois consécutif. Les hausses des prix des intrants et des prix de vente se sont accélérées. Pour l'avenir, les entreprises s'attendent à ce que les conditions commerciales s'améliorent quelque peu au cours des six prochains mois."

A suivre en priorité à l'agenda macroéconomique ce jeudi, un programme dense à 14h30 (Heure de Paris), avec les chiffres américains suivants: l'indice des prix à la production, l'indice manufacturier Philly Fed, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, et les mises en chantier de logements et permis de construire. Soit de nouveaux indicateurs avancés d'inflation, que la Fed ne manquera pas d'analyser rigoureusement.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine vient d'achever le tracé d'une combinaison de bougies particulièrement prédictive en "trois soldats qui avancent". Il s'agit de trois bougies vertes consécutives, aux corps significatifs et aux ombres discrètes, avec à chaque fois une ouverture sous le niveau de clôture de la veille, et une clôture au-dessus du niveau de clôture de la veille. De quoi accréditer le scénario d'une visite à court terme des sommets annuels vers 12 260 points.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 11450.00 points.

