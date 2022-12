Nasdaq Composite : Vers une visite des 10 000 points psychologiques avant rebond technique

(BFM Bourse) - Sur fond d'accélération de l'échauffement des rendements des obligations souveraines à 10 ans, le Nasdaq Composite (-1,49% à 10 546 points hier) devrait aborder la deuxième séance de la semaine dans le rouge, toujours sous le coup de la tonalité très ferme de la conférence de presse suivant le dernier FOMC de l'année, la semaine passée.

"Le discours de Jerome Powell [...] a remis les investisseurs à leur place, qui ont compris qu’un soft landing ne viendrait probablement pas de pair avec un pivot de la réserve fédérale américaine" constate froidement Vincent BOY (IG France). "Par ailleurs, les commentaires du président de la Fed, montraient que l’institution choisirait de forcer la récession, plutôt que de voir l’inflation persister à long terme."

Les Treasuries 10 ans flirtent désormais avec les 3,70%. Les valeurs de croissance, sur la tech américaine (divertissement, semi-conducteur, services IT) en souffrent davantage, mécaniquement, que le reste de la cote.

"Les observateurs de la Fed semblent s'être éloignés des préoccupations concernant le rythme des hausses de taux et le niveau final des taux, pour se demander plutôt combien de temps les taux d'intérêt resteront à des niveaux restrictifs", pour les stratégistes de Muzinich & Co.

Pour rappel, les membres de la Fed ont relevé leurs projections de taux, tablant sur 5,1% pour 2023 et 4,1% pour 2024, contre respectivement 4,6% et 3,9% lors de leur réunion de septembre. Ils anticipent par ailleurs une inflation plus élevée, à 3,1% pour 2023, contre 2,8% précédemment, et à 3,5% pour l’inflation "core", c’est-à-dire hors prix de l’énergie et alimentaires, contre 3,1% en septembre.

"Jusqu’ici, toute mauvaise statistique était saluée par les investisseurs et était positive pour les marchés financiers, car elle permettait d’anticiper une Fed plus clémente", a poursuivi M Boy. "A partir de maintenant, il est fort probable que les mauvaises données économiques soient négatives pour l’évolution des indices mondiaux, du fait des craintes d’une récession en 2023." Or les derniers baromètres d'activité (PMI en données préliminaires pour décembre) ont lourdement déçu, manquant totalement leur cible. L'indice de confiance des consommateurs (Conference Board) sera, dans ce cadre, le temps chaud de la séance demain.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le drapeau (11 novembre / 14 décembre) est désormais rompu, dans des conditions de volumes qui font sens. Le reliquat du gap du 10 novembre est désormais pleinement comblé, sans isolement de séances; l'indice a deux "points de chute" de court terme (10 260, puis le seuil symbolique des 10 000 points), avant d'envisager une réaction technique de contestation. La navigation des cours va être très technique jusqu'à la fin de l'année.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 10960.00 points.

Le conseil BFM Bourse Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime