Nasdaq Composite : Vers une poursuite de la purge

(BFM Bourse) - La sensibilité aux mauvaises nouvelles macroéconomiques, faute de pouvoir se raccrocher au soutien de la Fed, est de plus importante sur l'indice Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques de croissance, à PER élevé. L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine est attendu en nette baisse de plus d'1% ce jeudi, après la publication de chiffres décevants sur les dépenses des ménages, faisant suite à la publication plus tôt dans la semaine d'une nette dégradation du moral du consommateur américain. Seul point "rassurant" parmi la salve de publications statistiques du jour, l'indice des prix PCE (Personal Consumption Index), mesure de prédilection de la Fed dans son appréciation de la dynamique des prix, est ressorti stable à +0,3% en rythme mensuel. RAS par ailleurs sur les nouvelles inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, à 231 000 nouvelles unités, très proches des attentes.

Quoiqu'il en soit la peur d'une entrée en récession des Etats-Unis, au plus tôt en fin d'année, ou plus probablement dans le courant de l'année 2023, va être un puissant déterminant pour les marchés actions lors des prochains mois. "Ce n’est pas étonnant que les ménages soient de plus en plus pessimistes face à la hausse des prix et, désormais, au resserrement des conditions financières (hausse des taux d’emprunt, baisse de la valorisation de leurs actifs…)." notent les stratégistes de La Banque Postale AM. "Mais d’un autre côté, la rapidité et l’ampleur de la baisse de la confiance des ménages, alors même que les marchés de l’emploi sont encore solides, nous font craindre un ralentissement très marqué de l’économie dans les prochains mois.", alertent ils.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine est toujours en phase baissière de fond, traçant un pattern chartiste à ligne de cou oblique. Un rééquilibrage des forces est anticipée, pour l'instant au niveau de l'amplitude du corps de la bougie de vendredi, entre deux gaps (10 et 13 juin), soit un tunnel mince entre 11 300 et 11 610 points. Sous les points bas de mardi, la situation se dégraderait rapidement, avec un effet d'attraction, voire d'aspiration, du gap du 21 juin sous les 11 000 points.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 11677.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

