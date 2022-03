Nasdaq Composite : Vers une nouveau développement baissier sous les 13 330

(BFM Bourse) - Le rouge domine. Après avoir perdu 1,56% à 13 537 points hier, l'indice Nasdaq Composite, indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine, est attendu en baisse de près d'1% ce vendredi à l'ouverture, sur fond d'obstination de Poutine à envahir le territoire ukrainien. L'attaque de la principale centrale nucléaire du pays aura choqué la communauté internationale, et ce même si les réacteurs proprement dits n'ont pas été touchés.

"Alors que l’économie mondiale était censée rebondir durablement en 2022 avec l’inflexion de la dynamique épidémique confortée depuis quelques semaines, la guerre en Ukraine apparaît jour après jours comme une sérieuse menace à ce scénario de reprise post-Covid", synthétise Raouf Boucekkine, enseignant-chercheur en finance à Rennes School of Business "En sus de l’impact direct sur les prix des marchés mondiaux de matières premières, déjà sous tension avant la guerre, le concert de sanctions économiques et financières imposées à la Russie risque d’ajouter d’autres mécanismes vicieux à même de saper encore plus profondément l’économie mondiale, et peut-être même à la désagréger en plusieurs aires économico-(géo)politiques avec un niveau de coopération réduit."

La grosse désillusion sur la parution du PMI Services (données ISM) hier, complètement à côté de la cible pour le mois de février, a par ailleurs pesé, à la veille du très attendu rapport fédéral sur l'emploi, rapport NFP pour Non Farm Payrolls). Ce rapport vient justement d'être publié et met en évidence des créations de postes très supérieures aux attentes (+678 000 dans le secteur privé non agricole) ainsi qu’une contraction plus forte encore qu'anticipé du taux de chômage, à 3,8% de la population active.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Voici pour rappel, un certain nombre d'éléments clefs présentés mercredi dernier: "Une congestion est attendue entre les 13 330 points et les 14 445 points, soit une bande large où peut s'exprimer la nervosité des opérateurs. En cas de sortie par le bas, surtout dans des volumes épais, la situation technique devient problématique. La semaine 07 était à ce titre à très fort enjeu technique. Le niveau de clôture hebdomadaire, d'importance, est pratiquement sur les plus bas de la semaine."

A l'aune de la vigueur de la rupture de ce seuil les 13 330 points sont basculés en résistance majeure, et ce même si l'indice est venu terminer la séance de jeudi au-dessus. Les conditions techniques de la rupture sont en effet éloquentes: englobante baissière doublée d'un marubozu noir d'école. La mobilisation vendeuse aura duré toute la séance.

La mobilisation acheteuse tout au long de la séance jeudi est impressionnante et valide davantage l'entrée dans une phase de grande volatilité. Nous restons toutefois négatif sous les 13 330 points dans l'immédiat. Après une courte phase de rééquilibrage des forces, où les volumes seront mis sous surveillance rapprochée, la formation d'une prochaine jambe baissière est envisagée. Dans l'immédiat, après une courte phase de rééquilibrage périlleux , dans des volumes divergents, le scénario d'une reprise de la baisse sous les 13 330 prend place. .

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 14150.00 points.

