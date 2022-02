Nasdaq Composite : Vers une fragilisation d'un plancher intermédiaire à 13 330 points

(BFM Bourse) - Le ton un peu moins agressif qu'anticipé, dans les "Minutes" publiés hier soir la Fed, aura permis au Nasdaq Composite (-0,11% à 12 124 points) de limiter drastiquement ses pertes journalières mercredi en terminant la séance loin de ses points bas. L'ouverture ce jeudi devrait se poursuivre dans le rouge, en raison de cibles manquées pour les deux principales publications statistiques du jour: les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage pour la semaine 06, frôlant les 250 000 nouvelles inscriptions, et l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie (indice Philly Fed), en très nette baisse à 16 points.

"Les réponses à l'enquête de février sur les perspectives des entreprises manufacturières suggèrent une expansion continue du secteur manufacturier de la région. Les indicateurs de l'activité actuelle, des nouvelles commandes et des livraisons ont tous diminué par rapport au mois dernier, mais sont restés positifs. Les entreprises ont également indiqué des augmentations globales de l'emploi et des augmentations plus généralisées des prix payés et reçus. Les indices futurs de l'enquête continuent de suggérer une croissance attendue au cours des six prochains mois", peut on lire en commentaire accompagnant les données brutes.

Hier, les opérateurs se sont tournés vers la consommation américaine mercredi, sacrosainte consommation qui constitue le principal moteur de la création de richesse nationale outre Atlantique. Le sujet est d'autant plus sensible que les dernières publications de l'Université du Michigan sur le moral du consommateur américain ont montré une vraie faiblesse sur ce plan. Le score à 61.7 pour ce mois, en données préliminaires, constitue un point bas depuis novembre 2011. C'est pour cette raison que les opérateurs ont hâte de connaître les chiffres "réels" de consommation. Or les ventes au détail pour le mois de janvier ont bondi de 3.8% en rythme mensuel, très largement au-delà des attentes... Par ailleurs, le rapport fédéral sur l'industrie en janvier aura largement battu les attentes, que ce soit pour la dynamique de production proprement dite (+1,4%) et le taux d'utilisation des capacités de production (77,6%).

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Arrêtons-nous un instant sur la combinaison de bougies validée jeudi 20/01, militant fermement pour une poursuite du reflux: une structure dite en trois cordeaux noirs. Les trois corbeaux noirs sont parfois appelés « corbeau à trois ailes », terme qui provient d'une expression japonaise disant que « les mauvaises nouvelles ont des ailes ». Cette combinaison laisse présager une baisse des cours s'ils font leur apparition sur des hauts niveaux de marché ou pendant une tendance haussière. Visuellement, les 3 corbeaux sont 3 chandeliers noirs, cumulant les 2 caractéristiques suivantes:

1) Les 3 chandeliers clôturent sur ou près de leurs plus bas.

2) Chaque ouverture doit être à l'intérieur du corps de la bougie précédente.

La structure est donc pleinement validée et les volumes épais et constants sur les trois bougies viennent en surligner le sens, dans un marché inquiet sur la hausse des rendements de obligations d'État à long terme.

Au final sur l'ensemble de la semaine 03, et sur des volumes cumulés nourris, l'indice aura par quatre fois clôturé sur ses points bas de séance. En données hebdomadaires, c'est la troisième fois qu'il clôture sur (ou quasiment sur) ses points bas hebdomadaires. La droite oblique symbolisant le trend de fond a été rompue, et après pullback le 12 janvier, l'indice est reparti à la baisse le 13, les investisseurs se mobilisant tout au long de la séance. Depuis l'indice est quasiment de retour sur des niveaux où il avait tracé un W sur l'oblique en mai dernier. La rupture de ces niveaux serait problématique.

Dans l'immédiat, la bougie en pendu tracée mercredi 02/02 sur confirmation de la divergence cours / volumes, suivie immédiatement d'un gap baissier, invite à la plus grande prudence. Une congestion est attendue entre les 13 330 points et les 14 445 points, soit une bande large où peut s'exprimer la nervosité des opérateurs. En cas de sortie par le bas, surtout dans des volumes épais, la situation technique devient problématique. La semaine 07 est à ce titre à très fort enjeu technique.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 14445.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime