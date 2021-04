Nasdaq Composite : Vers une fin de semaine plus calme

(BFM Bourse) - La semaine devrait s'achever sur une note de prudence, dans des marges étroites, sur l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine, sur fond de calme retrouvé sur les rendements des obligations d'Etat LT. Cette semaine, les opérateurs ont été rassurés par les éléments de langage employés par la Fed dans son compte-rendu de politique monétaire, la puissante institution monétaire continuant d'assurer son soutien,et affirmant que les objectifs, en terme de plein emploi et d'inflation, étaient loin d'être atteints.

Ces Minutes étaient attendus après le relèvement des projections de croissance par le FMI, laissant craindre une reprise "désynchronisée", elle-même accentuée par un échauffement des taux américains. L'écart de la dynamique de la reprise entre États-Unis et Europe, mais également entre États-Unis et pays émergents, constituera très certainement une problématique de marché pour les prochains mois. Les perspectives de reprise rapide prennent corps pour les États-Unis, en particulier grâce au succès massif du déploiement de la campagne de vaccination contre l'infection à SARS-Cov2, virus responsable de la Covid-19 qui a provoqué pour rappel, le décès de près de 560 000 Américains à ce jour.

La problématique fiscale, particulièrement sensible pour les GAFA, va faire en son entrée en scène avec la proposition de J Biden et de J. Yellen d'une harmonisation à l'échelle mondiale de l'IS des grandes multinationales. Les débats promettent d'être âpres.

Si Jeff Bezos s'est avancé, pour sa part, pour l'idée d'une augmentation de l'IS, il est clair que tous les grands patrons et actionnaires de la tech ne l'entendent pas de cette oreille, une plus forte taxation des bénéfices ayant un impact mécanique sur la rémunération des actionnaires. J. Biden s'est dit prêt à "négocier" le financement de ce plan historique par les entreprises.

Côté statistiques hier, outre Atlantique, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, pour la semaine passée, ont progressé (744 000 nouvelles inscriptions), manquant les attentes. A suivre l'indice des prix à la production, pas encore publié, le Bureau of Labor Statistics annonçant un retard dans la mise en ligne prévue à 14h30 (Heure de Paris).

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Les 13 000 points s'affirment de plus en plus comme un juge de paix technique en deçà duquel les salles des marchés cherchent de l'air et au-dessus duquel elles respirent. Une nouvelle séance intégralement au-dessus de ce seuil se profile ce jeudi, après la combinaison gap haussier + extension haussière immédiate lundi. Avis neutre renouvelé à l'échelle de la séance à venir, qui pourrait se traduire par une amorce de consolidation.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 14000.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 13730.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime