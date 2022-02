Nasdaq Composite : Vers un rebond de contestation

(BFM Bourse) - En dépit d'un maintien des Treasuries 10 ans au-delà du seuil psychologique des 2%, le Nasdaq Composite (stable hier malgré une volatilité importante en séance) devrait débuter les débats ce mardi en hausse, sous l'effet d'achats à bon compte. Rappelons que depuis le début de l'année, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine a reflué de près de 12%, sur fond de durcissement annoncé de la politique monétaire.

L'inflation désormais chronique, les éléments de langage de plus en plus durs chez les plus "faucons" de la Fed, et la crainte d'une escalade incontrôlable sur le front géopolitique russo-ukrainien aura pesé sur l'indice Nasdaq Composite, particulièrement sensible aux rendements des obligations d'Etat LT.

Pour rappel sur l'inflation américaine, point d'orgue statistique jeudi, les indices des prix à la consommation sont ressortis en hausse marquée, au-delà des attentes, et laissant craindre ainsi un tour de vis plus rapide et fort de la part de la Fed. Hors alimentation et énergie (éléments jugés volatils), les prix ressortent en hausse mensuelle de 0,6% sur décembre, contre un consensus à +0,5%. Déjà en novembre, ces prix progressaient de 0,6%. En rythme annualisé, les prix s'échauffent de 6%, du jamais vu depuis août 1982.

"Il s'agit d'une augmentation très généralisée des prix aux États-Unis en janvier", constate Bénédicte Kukla, Senior Investment Officer chez Indosuez Wealth Management. "Les hausses temporaires des prix de l'énergie et les répercussions sur la chaîne d'approvisionnement mettent plus de temps que prévu à s'estomper. Pour l'avenir, les tensions sur le marché de l'emploi dans certains secteurs exercent une pression à la hausse sur les salaires horaires moyens (en hausse de 5,7 % sur une base annuelle en janvier, soit le taux le plus élevé depuis 15 ans) et augmentent le risque d'une inflation durable."

"Le facteur de risque reste une escalade du conflit ukrainien qui entraînerait des hausses très importantes des prix de l'énergie" ajoute Mme Kukla, qui conclue que "dans ce contexte, les marchés ont désormais intégré six à sept hausses de taux d'intérêt en 2022."

A suivre à l'agenda ce mardi, l'indice des prix à la production et l'indice manufacturier de la Fed de NY (indice Empire State).

A noter côté valeurs la suite des déboires de Peloton, ce concepteur et fabricant de vélos connectés et tapis roulants innovants, qui avait atteint des niveaux de valorisation stratosphériques au plus fort de la crise sanitaire. Peloton a décidé de destituer son CEO, John Foley, et de tendre la main à l'ancien directeur financier de Netflix et Spotify. En paralllèle de ce changement de direction, 2800 collaborateurs vont perdre leur emploi.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Arrêtons-nous un instant sur la combinaison de bougies validée jeudi 20/01, militant fermement pour une poursuite du reflux: une structure dite en trois cordeaux noirs. Les trois corbeaux noirs sont parfois appelés « corbeau à trois ailes », terme qui provient d'une expression japonaise disant que « les mauvaises nouvelles ont des ailes ». Cette combinaison laisse présager une baisse des cours s'ils font leur apparition sur des hauts niveaux de marché ou pendant une tendance haussière. Visuellement, les 3 corbeaux sont 3 chandeliers noirs, cumulant les 2 caractéristiques suivantes:

1) Les 3 chandeliers clôturent sur ou près de leurs plus bas.

2) Chaque ouverture doit être à l'intérieur du corps de la bougie précédente.

La structure est donc pleinement validée et les volumes épais et constants sur les trois bougies viennent en surligner le sens, dans un marché inquiet sur la hausse des rendements de obligations d'État à long terme.

Au final sur l'ensemble de la semaine 03, et sur des volumes cumulés nourris, l'indice aura par quatre fois clôturé sur ses points bas de séance. En données hebdomadaires, c'est la troisième fois qu'il clôture sur (ou quasiment sur) ses points bas hebdomadaires. La droite oblique symbolisant le trend de fond a été rompue, et après pullback le 12 janvier, l'indice est reparti à la baisse le 13, les investisseurs se mobilisant tout au long de la séance. Depuis l'indice est quasiment de retour sur des niveaux où il avait tracé un W sur l'oblique en mai dernier. La rupture de ces niveaux serait problématique.

Dans l'immédiat, la bougie en pendu tracée mercredi 02/02 sur confirmation de la divergence cours / volumes, suivie immédiatement d'un gap baissier, invite à la plus grande prudence. Une congestion est attendue entre les 13 330 points et les 14 445 points, soit une bande large où peut s'exprimer la nervosité des opérateurs. En cas de sortie par le bas, surtout dans des volumes épais, la situation technique devient problématique. La semaine sera à ce titre à très fort enjeu technique.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 13330.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Positif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

