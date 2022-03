Nasdaq Composite : Vers un court mouvement contrarien avant la Fed

(BFM Bourse) - Une réaction technique courte est possible sur l'indice Nasdaq Composite, à l'approche de l'issue d'une réunion du Comité de politique monétaire de Fed (demain), et au lendemain d'une baisse de plus de 2%, sur fond de craintes d'une diminution d'activité de fournisseurs clefs dans le contexte d'une recrudescence des cas de Covid en Chine.

La Fed, qui achève demain une réunion clef de son Comité de politique monétaire (FOMC) devrait "entamer une campagne de plusieurs mois pour vaincre l'inflation qui pourrait voir le président Jérôme Powell agir encore plus agressivement après que la guerre de la Russie contre l'Ukraine ait poussé les prix encore plus haut", pour Eric Lafrenière, Gérant Actions US chez Richelieu Gestion. "En effet, la hausse des prix à la consommation s'est accélérée en février pour atteindre un nouveau sommet en 40 ans en raison de la hausse des prix de l'essence, de l'alimentation et du logement. Celle-ci devrait augmenter encore davantage après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les retombées économiques de la guerre menacent de porter un coup double : une croissance plus faible et une inflation encore plus forte. Ceci va compliquer davantage le travail de la Fed."

Si un relèvement de 25 points de base est quasiment acquis - il est en tous cas intégré par le marché - ,"l'enjeu de la réunion est surtout de savoir combien il y aura de hausses de taux cette année. Cela exercera une influence à la fois sur l'évolution économique (par le relais du crédit, entre autres) et sur l'évolution des paires en dollar, comme l'EUR/USD", commente William Gerlach, Directeur France d'iBanFirst.

Côté statistique, l'indice des prix à la production a soulagé quelque peu les marché, en ressortant en hausse moins forte qu'anticipé, de 0,8% pour le mois de février, pour le panier de produit le plus large, en rythme mensuel.

Voici pour rappel, un certain nombre d'éléments clefs présentés dans nos précédentes analyses techniques et graphique sur l'indice: "Une congestion est attendue entre les 13 330 points et les 14 445 points, soit une bande large où peut s'exprimer la nervosité des opérateurs. En cas de sortie par le bas, surtout dans des volumes épais, la situation technique devient problématique. La semaine 07 était à ce titre à très fort enjeu technique. Le niveau de clôture hebdomadaire, d'importance, est pratiquement sur les plus bas de la semaine."

A l'aune de la vigueur de la rupture de ce seuil les 13 330 points sont basculés en résistance majeure, et ce même si l'indice est venu terminer la séance de jeudi au-dessus. Les conditions techniques de la rupture sont en effet éloquentes: englobante baissière doublée d'un marubozu noir d'école. La mobilisation vendeuse aura duré toute la séance.

La mobilisation acheteuse tout au long de la séance jeudi 24/02 est impressionnante et valide davantage l'entrée dans une phase de grande volatilité. Nous restons toutefois négatif sous les 13 330 points dans l'immédiat. Après une courte phase de rééquilibrage des forces, où les volumes seront mis sous surveillance rapprochée, la formation d'une prochaine jambe baissière est envisagée. Dans l'immédiat, après une courte phase de rééquilibrage périlleux , dans des volumes divergents, le scénario d'une reprise de la baisse sous les 13 330 prend place. Avis positif cependant à l'échelle de la seule séance à venir.

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 12640.00 points.

