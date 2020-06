Nasdaq Composite : Vers quelques prises de bénéfices ponctuelles

(BFM Bourse) - Alors que le "retracement" de la purge du tournant du mois de mars est quasiment completé, avec un Nasdaq Composite de retour à proximité immédiate de ses sommets annuels, un léger essoufflement, légitime, du camp acheteur est notable, avec une sous-performance par rapport au Dow Jones ou au S&P 500, le secteur hautement stratégique des semi-conducteurs restant sur la réserve, après avoir bénéficié à plein régime sur la première partie de la semaine de la "non-remise en cause" de l'accord commercial de Phase I entre Washington et Pékin.

Au chapitre statistique mercredi, la traditionnelle enquête du cabinet privé en ressources humaines ADP (Automatic Data Processing) a surpris. Relative "bonne nouvelle", avec des destructions de postes dans le secteur privé (hors agriculture) bien moins nombreuses qu'anticipé (-2 760 000). A comparer avec un effondrement à -20 236 000 en avril (données fédérales) et un consensus bien plus pessimiste pour mai (-9 000 000). Verdict demain avec le rapport fédéral sur l'emploi (NFP). Score au-dessus des attentes également pour l'indicateur d'activité dans les services au sens de l'ISM (Institute for Supply Management).

Ce jeudi, déception triple avec trois indicateurs sous les attentes: les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage (nouvelles inscriptions) sont ressorties à 1 877 000*, la productivité (hors agriculture) s'est incliné au 1er trimestre de 0.9%, et surtout, le creusement du déficit commercial a approché les 50 milliards de dollars en avril, contre un consensus médian à 41.5 milliards de dollars.

* soit une baisse de 249 000 par rapport au niveau révisé de la semaine précédente.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine, en comblant l'ample gap de rupture (breakaway) du 24 février, est en phase finale de l'expression d'un "retracement" à 100% du violent reflux achevé en capitalisation le 16 mars. Nous nous orientons à court terme vers la formation d'un double sommet à haut risque, à mesure que les flux acheteurs s'essoufflent. Dans un premier temps, un potentiel correctif existe jusque sur la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé). Avis neutre à légèrement négatif à très court terme à l'approche de niveaux de résistances majeurs.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 9838.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime