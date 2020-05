Nasdaq Composite : Vers l'entrée dans une nouvelle phase, plus nerveuse

(BFM Bourse) - Résilience exceptionnelle des acteurs principaux de la tech, confiance dans la capacité des "pharmas" américaines à développer le traitement idoine anti-Covid, concentration en son sein de la quasi totalité des valeurs "Stay at Home", chiffres moins catastrophiques qu'anticipé sur l'emploi américain: l'indice Nasdaq Composite a bondi, depuis ses points bas du 23 mars, de... 38,50% ! L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaines a même franchement confirmé hier le dépassement des 9 000 points (+0,78% à 9 192 points), se rapprochant davantage de sommets historiques (9 838 points). Un effet de résilience dont l'expression, pleine et fédérée depuis le 06 avril (on parlera sans hésitation de rally) n'est pas infinie, mais les inconnues multiples, sur le front de la pandémie de Covid-19 et ses conséquences sur l'économie, n'ont pas fini d'apporter leur lot de tourment.

Les "tensions entre la Chine et les Etats-Unis sur le plan commercial, ne font qu’augmenter la pression baissière sur les indices", rappelait ce main Vincent Boy, analyste de marché chez IG France. "Le président américain, qui accuse toujours ouvertement la Chine d’être à l’origine du virus, ne se dit pas intéressé par la renégociation de l’accord commercial avec la Chine.", poursuivait l'analyste.

Aux Etats-Unis, la barre des 80 000 morts a été tristement dépassée, pour près d'1 350 000 cas détectés à ce jour. "De nombreux pays voient le nombre de cas progresser rapidement, à l'image de la Russie, du Brésil ou encore de l'Inde. La Corée du Sud et la Chine craignent également une seconde vague, avec un retour haussier du nombre de cas et notamment dans la ville de Wuhan où cinq nouveaux cas ont été recensés, soit le plus grand chiffre depuis le 11 mars dernier" alerte Vincent Boy, analyste de marché chez IG France. "De plus, certains Etats des USA sont surveillés de près, alors que le déconfinement se poursuit et que la tendance baissière de la propagation du virus n'est pas encore claire", poursuit l'analyste.

Si au vu de la puissance de la réaction de contestation dès le 24 mars, il est difficile d'imaginer un nouveau test des points bas, l'entrée dans une phase plus nerveuse, et moins inconditionnellement acheteuse, est probable.

Côté statistiques, l'agenda était désert, quasiment, depuis la publication vendredi du rapport fédéral sur l'emploi, catastrophique mais moins qu'anticipé. Il se densifie dès ce mardi, avec les indices des prix à la consommation, mesures phare de l'inflation. Ils ont manqué les attentes, et ce quel que soit le panier de produits retenu. En particulier, dans son acceptation la plus large les prix ont baissé de 0.8% en rythme mensuel en avril.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Passé le constat de la sur-performance relative de l'indice phare des valeurs technologiques par rapport à ses collègues généralistes (DJ) ou élargi (S&P500), il convient de noter la timidité et la décroissance des volumes sur les quatre dernières séances. Tout reflux rapide sous la moyenne mobile à 100 jours (en orange), accompagné de volumes en accélération, provoquerait une inversion de vapeur. Nous n'y sommes pas encore. Avis neutre légèrement positif à l'échelle de la séance à venir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 9838.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 9088.00 points relancerait la pression vendeuse.

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

