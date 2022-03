Nasdaq Composite : Une zone technique pivot qui fait sens

(BFM Bourse) - L'indice Nasdaq Composite (+3,59% à 13 255 points hier) est attendu en baisse significative ce jeudi à l'ouverture, la volatilité restant à la mesure des tensions géopolitiques induites par le conflit en Ukraine, alors que Joe Biden a ordonné cette semaine l'embargo sur l'importation de produits pétroliers aux États-Unis en provenance de Russie. Dans l'immédiat les opérateurs ont pris connaissance de chiffres sur l'inflation sans aucun écart par rapport au consensus. L'indice des prix à la consommation, hors alimentation et énergie, est ressorti en hausse de 0,5% en rythme mensuel, confirmant le caractère durable de l'inflation outre Atlantique. De quoi apporter de la matière de réflexion supplémentaire à une Fed qui se trouve en position délicate, probablement moins que la BCE certes, pour amorcer son processus de relèvement des taux. Elle achève le 16 mars une nouvelle réunion de son Comité de politique monétaire (FOMC), à l'issue duquel un relèvement de 25 pdb des Fed Funds est anticipé. Elle aura des repères sur l'emploi, dont les signes de tensions sont encore présents (nouvelles offres d'emploi JOLTS hier). Quant aux inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, publiées il y a quelques minutes, elles ressortent à 227 000 nouvelles unités sur la semaine 09, proche des attentes.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Voici pour rappel, un certain nombre d'éléments clefs présentés mercredi dernier: "Une congestion est attendue entre les 13 330 points et les 14 445 points, soit une bande large où peut s'exprimer la nervosité des opérateurs. En cas de sortie par le bas, surtout dans des volumes épais, la situation technique devient problématique. La semaine 07 était à ce titre à très fort enjeu technique. Le niveau de clôture hebdomadaire, d'importance, est pratiquement sur les plus bas de la semaine."

A l'aune de la vigueur de la rupture de ce seuil les 13 330 points sont basculés en résistance majeure, et ce même si l'indice est venu terminer la séance de jeudi au-dessus. Les conditions techniques de la rupture sont en effet éloquentes: englobante baissière doublée d'un marubozu noir d'école. La mobilisation vendeuse aura duré toute la séance.

La mobilisation acheteuse tout au long de la séance jeudi 24/02 est impressionnante et valide davantage l'entrée dans une phase de grande volatilité. Nous restons toutefois négatif sous les 13 330 points dans l'immédiat. Après une courte phase de rééquilibrage des forces, où les volumes seront mis sous surveillance rapprochée, la formation d'une prochaine jambe baissière est envisagée. Dans l'immédiat, après une courte phase de rééquilibrage périlleux , dans des volumes divergents, le scénario d'une reprise de la baisse sous les 13 330 prend place.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 14150.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

