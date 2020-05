Nasdaq Composite : Une résilience qui n'est pas sans limite

(BFM Bourse) - Résilience exceptionnelle des acteurs principaux de la tech, confiance dans la capacité des "pharmas" américaines à développer le traitement idoine anti-Covid, concentration en son sein de la quasi totalité des valeurs "Stay at Home", chiffres moins catastrophiques qu'anticipé sur l'emploi américain: l'indice Nasdaq Composite a bondi, depuis ses points bas du 23 mars, de... 37,50% !

Revenons sur le contenu du rapport fédéral sur l'emploi au mois d'avril. Point d'orgue statistique de la semaine, le rapport NFP (Non Farm Payroll) sur l'emploi américain (données fédérales) est naturellement catastrophique pour le mois d'avril, avec une économie restée sous cloche, mais les chiffres publiés ressortent à des niveaux moins abyssaux que ne laissaient augurer les différents consensus. La sanction est toutefois percutante: la barre des 20 millions de postes détruits dans le secteur privé (hors agriculture) a été franchie, et le taux de chômage, attendu en flambée à 16%, est ressorti à 14.7% de la population active, dans un pays qui baignait dans le plein emploi avant la pandémie de Covid-19.

"En avril, le taux de chômage a augmenté de 10,3 points de pourcentage pour atteindre 14,7%. C'est le taux le plus élevé et la plus forte augmentation au cours du mois de l'histoire de la série (les données désaisonnalisées sont valables depuis janvier 1948). Le nombre de chômeurs a augmenté de 15,9 millions pour atteindre 23,1 millions en avril", indique le US Bureau of Labor Statistics. "Les fortes augmentations de ces indicateurs reflètent les effets de la pandémie de coronavirus et les efforts pour la contenir", explique sans surprise le Bureau.

Etonnamment, le niveau des salaires horaires moyens a bondi de 4.7% (contre un consensus à 0.5%). "En avril, la rémunération horaire moyenne de tous les employés salariés non agricoles a augmenté de 1,34 $ pour atteindre 30,01 $ et les gains horaires des employés de la production et des non-superviseurs du secteur privé ont augmenté de 1,04 $ pour atteindre 25,12 $ en avril." détaille le Département du Travail. "Cette augmentation du salaire horaire moyen reflète en grande partie la perte importante d'emplois chez les travailleurs les moins rémunérés", explique le Département.

La tendance vendredi (+1,58% à 9 121 points pour l'indice) a par ailleurs été soutenue par des progrès dans les discussions sur le commerce entre les négociateurs chinois et américains qui sont convenus de collaborer pour faciliter la mise en application de l’accord de “phase 1” signé en janvier. Un signal positif alors que les tensions entre les deux premières puissances économiques mondiales semblaient s'être ravivées au cours des derniers jours. Et ce depuis les insinuations de plus en plus fermes de l'exécutif fédéral américain sur la provenance du SARS-Cov2 (du laboratoire P4 à Wuhan) - sans apport à ce stade des preuves adéquates !

Si ce début de semaine est plutôt calme sur le plan statistique (aucun chiffre américain majeur ce jour), dès demain les "affaires" reprennent avec les différents indices des prix à la consommation pour le mois d'avril.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Passé le constat de la sur-performance relative de l'indice phare des valeurs technologiques par rapport à ses collègues généralistes (DJ) ou élargi (S&P500), il convient de noter la timidité et la décroissance des volumes sur les quatre dernières séances. Tout reflux rapide sous la moyenne mobile à 100 jours (en orange), accompagné de volumes en accélération, provoquerait une inversion de vapeur. Nous n'y sommes pas encore. Avis légèrement positif à l'échelle de la séance à venir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 9838.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 7888.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime