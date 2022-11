Nasdaq Composite : Une pièce sur les Républicains ?

(BFM Bourse) - L'indice Nasdaq Composite (+1,28% à 10 475 points) vendredi, est attendu sur une note de neutralité à l'ouverture ce lundi, à pas de loup avant les résultats des midterms (élections de mi-mandat) et dans l'attente d'une confirmation d'un allègement, en Chine, des mesures drastiques contre le Covid-19.

Vendredi, le rapport mensuel fédéral sur l'emploi montrait des tensions chroniques, abondant dans le sens d'une poursuite d'une politique monétaire ferme. Seule la légère augmentation du taux de chômage, à 3,7% de la population active, peut être vue comme un signe d'efficacité des mesures de durcissement monétaire de la Fed. Pour les principaux autres indicateurs, le salaire horaire moyen a progressé plus que prévu, à +0,4% en rythme mensuel, et le nombre de créations de postes dans le secteur privé (hors agriculture) a dépassé les 260 000, au-delà des attentes également.

Plus tôt dans la semaine, à l'issue du FOMC, la Fed contrariait les espoirs des marchés en adoptant de nouveau un ton ferme. "Pas de pivot en vue pour la Fed qui relève les taux de 75 points de base (pdb) et dont les commentaires apparaissent moins accommodants qu’espéré par le marché. La Réserve Fédérale s’inquiète du coût d’un resserrement qui serait insuffisant, tout en relevant l’importance des délais d’impact. Elle signale un taux terminal voisin de 5%", pour Jeanne Asseraf-Bitton, responsable de la recherche et stratégie de BFT Investment Managers.

Les principaux rendez-vous macroéconomiques de la semaine sont les prix à la consommation mercredi et l'indice de confiance des consommateurs (U-Mich) vendredi. Les résultats de élections de mi-mandat seront également scrutés. L’ensemble des sièges de la Chambre des représentants seront renouvelés et plus d’un tiers de ceux du Sénat. "D’après les derniers sondages, les Républicains sont les grands favoris pour reprendre la majorité à la Chambre des Représentants. La course est plus serrée au Sénat où les Démocrates ont une chance de conserver une courte majorité", notent les économistes d’Oddo BHF. "La perte d’une seule des deux chambres du Congrès serait suffisante pour faire renaitre de plus belle les disputes entre les deux partis au sujet du budget et du plafond de la dette fédérale", préviennent-ils.

L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine a tracé, sur l'amplitude du corps de la bougie de la veille, une bougie en doji pierre tombale, qui illustre l'essoufflement de la réaction amorcée le 13/11. Cette bougie a reçu confirmation, dès le lendemain, par un marubozu allongé, illustration graphique d'une mobilisation continue du camp vendeur. La séance de vendredi n'a pas permis de dépassement des points hauts hebdomadaires, et le harami de lundi laisse perplexe, d'autant qu'il a été complété par une englobante haussière, nette, certes sans volumes transcendants. Les volumes se sont réveillés mercredi, délivrant un message baissier lisible, complété par une clôture de l'indice exactement sur ses points bas de séance.

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 11250.00 points.

