Nasdaq Composite : Une phase de rééquilibrage délicate, projecteurs braqués sur les volumes

(BFM Bourse) - Le Nasdaq Composite, sans écart significatif par rapport aux autres indices phare de la cote américaine, a repris du terrain (+3,62% à 7 774 points) hier, dans des volumes dont la timidité invite toutefois à la prudence. Le plan fédéral de relance massif de 2 000 Milliards de $, et les mesures de confinement mises en place progressivement, dont D. Trump doit réaliser leur efficacité et accepter leur caractère indispensable, ont apporté leur lot de soulagement, dans un marché encore quelque peu groggy, alors que l'épicentre de la pandémie de Covid-19, causée par l'infection de l'organisme par le SARS-Cov2, est désormais positionné sur les Etats-Unis.

Au chapitre statistique, peu d'éléments pertinents, dans la situation actuelle, à se mettre sous la dent hier, et les opérateurs ont poursuivi leur difficile digestion des chiffres d'inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis, en hausse stratosphérique 3 283 000... Ils prendront connaissance avec fébrilité cette après-midi du niveau de confiance des consommateurs américains, au sens du Conference Board. Un indicateur baromètre important, dans une économie où traditionnellement, la consommation (qui subit un coup de frein brutal avec le confinement) est le principal moteur de la création de richesse nationale. L'indicateur est attendu en vive contraction de plus de 15 points, à 115,1.

A suivre donc, l'indice de Conference Board de confiance des consommateurs aux Etats-Unis à 16h00. L'indice S&P CS des prix immobiliers (15h00) et l'indice PMI de Chicago (15h45) viendront compléter le programme.

A suivre côté valeurs, Regneron Pharmaceuticals (+5,22% à 473,00$ hier, +26% depuis le début de l'année). Le groupe a annoncé le traitement du premier patient (hors Etats-Unis) souffrant d'une forme sévère et avancé de Covid-19, dans le cadre du programme clinique en partenariat avec Sanofi, programme évaluant Kevzara® (sarilumab).

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Deux points essentiels, qu'il convient d'articuler:

1- La question des points bas, dans l'immense vague de purge entamée le 24 février. Aucun signe de retournement haussier durable n'a été validé, et les probabilités, à terme, d'inscriptions de points bas inférieurs à 6 631 points restent importantes.

2- A très court terme, la reprise d'esprit des opérateurs dont nous parlions plus haut peut se traduire par une poursuite à court terme, et probablement dans des volumes décroissants de la réaction de contestation amorcée le 24 mars, après abdication et congestion.

Lorsque la divergence cours / volumes deviendra trop flagrante - elle commence à être importante-, une rupture d'équilibre interviendra, avec une probable rechute des cours dans une volatilité importante.

Avis neutre dans l'immédiat.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 7888.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 7344.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime