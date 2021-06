Nasdaq Composite : Une force de résistance s'oppose à l'ascension

(BFM Bourse) - Les 14 190 points constituent désormais un niveau de résistance musclé pour l'indice Nasdaq Composite, dont la sensibilité au retour du spectre de l'inflation est éprouvée. Fait rare, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine a terminé la semaine passée en territoire rouge. Semaine marquée par quelques secousses sur les rendements obligataires à l'issue de la réunion du Comité de politique monétaire de la Fed, réunion marquée par des éléments de communication quelque peu durcie, et la perspective quasiment dévoilée de 2 relèvements de taux en 2023. "7 membres cependant voient une première hausse en 2022. Ceci est donc plus hawkish que prévu par les investisseurs" note John Plassard, Mirabaud Securities. Plus "hawkish" (faucon, dans le jargon des investisseurs, par opposition à colombe), mais tout en ménageant un horizon encore dégagé pour les investisseurs...

"Toutefois, la capacité de resserrement de la Fed pourrait bien être limitée, compte tenu des projections d'inflation par rapport à la fourchette des taux de rattrapage nécessaires. Si un relèvement beaucoup plus rapide des taux devait devenir une hypothèse plausible, la crédibilité du nouveau cadre de la Fed serait alors remise en cause et le sentiment d’aversion au risque pourrait croître", selon les analystes et stratégistes de BlackRock Institute.

Un coup d’œil sur les rendements des obligations d’État américain LT (Treasuries à 10 ans), en hausse contenue, juste sous les 1,500.

Au chapitre statistique, aucun chiffre macroéconomique majeure ne figurait à l'agenda hier. Ce mardi, à suivre en priorité l'indice de confiance des investisseurs en Zone Euro à 16h00 et l'indice manufacturier de la Fed de Richmond, à 16h00 également. Le programme se densifiera tout au long de la semaine, avec en particulier une batterie d'indicateurs d'activités PMI en Europe mercredi, ainsi que des données d'inflation et de PIB outre Atlantique en seconde partie de semaine.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Dans l'immédiat, les oscillations s'organisent entre le gap du 04 mai, comblé, dont la borne haute vaut 13 828 points d'une part, et les zéniths d'autre part, à 14 190 points. Avis neutre entre ces deux bandes, dont une sortie, par le bas comme par le haut, sera mise sous surveillance. Le trend de fond, haussier, reste inchangé. Dans l'immédiat, le sommets absolus constituent un niveau intermédiaire de résistance sous lequel un reflux s'organise. Avis négatif sous cette zone de résistance.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 14190.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime