Nasdaq Composite : Une configuration dégradée

(BFM Bourse) - Le Nasdaq Composite, qui a bénéficié de quelques achats à bon compte lundi, est déjà sous pression en préouverture ce mardi, à la veille d'un FOMC particulièrement attendu, car faisant suite à la publication d'indice des prix à la consommation core, la semaine, qui a douché les espoirs d'un grande frange d'investisseurs. Rendez-vous donc demain 20h00 (Heure française) pour les décisions de politique monétaire proprement dite, la décision sur les taux (+100 points de base n'est pas exclu, même si +75 pdb garde l'avantage), et la conférence de presse à 20h30.

"Il convient de noter que les indicateurs avancés continuent de pointer vers le bas", tempère Thomas Giudici (Auris Gestion) qui cite "la baisse des tensions sur les chaînes de production et d’approvisionnement [qui] se poursuit et les signaux d’un ralentissement de l’activité [qui] se multiplient, entraînant à la baisse de nombreuses matières premières. Même les anticipations d’inflation salariale ont commencé à se retourner dans les enquêtes auprès des entreprises, laissant penser, aux plus optimistes, que le risque d’une boucle « prix – salaires », craint par les marchés, diminue."

Au-delà des décisions proprement dite, ce sont les nouvelles prévisions économiques de la Reserve Fédérale qui seront scrutées, dans un contexte géopolitique pour le moins tendu.

Au chapitre statistique, la semaine a débuté sans relief, avant de se densifier en particulier mercredi (FOMC) et vendredi (PMI). Hier, l'indice NAHB du marché résidentiel américain n'a manqué que de très peu la cible. Publiées il y a quelques minutes, les mises en chantier de logements pour le mois d'août ont largement dépassé les attentes.

Le rendement de l'obligation d’État américaine à 10 ans poursuivait son ascension en direction des 3,60%, à 3,57.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Nous mettions sous surveillance l'éventuelle formation d'une bougie hebdomadaire en englobante baissière. Cette dernière est pleinement validée, avec l'appui des volumes en outre, donnant davantage de sens au message baissier. Côté chartiste, alors que les 12 260 points ont brutalement cédé, validant une épaule, tête et épaule, ce sont les 11 460 points qui cèdent actuellement validant la tracé d'une figure chartiste décomposable. Le message est baissier à court et moyen terme.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 12260.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

