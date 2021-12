Nasdaq Composite : Une batterie d'indicateurs statistiques au menu

(BFM Bourse) - Le Nasdaq Composite a gagné 1,18% hier, à 15 521 points, dans des volumes qui commencent à décroître à mesure que se vident les salles des marchés à l'approche des fêtes de fin d'année. Le coeur de la semaine est riche en repères macroéconomiques majeurs, qui jusqu'ici apportent un soutien certain. En particulier hier, les données définitives du PIB pour le T3 ont été relevées, à +2,3% en rythme trimestriel, contre une précédente estimation à +2,1%. C'est surtout grâce aux dépenses des ménages, revues nettement à la hausse, que la création de richesse a dépassé les attentes. Autre publication importante qui a permis à Wall Street de regagner de l'altitude: l'indice de confiance des consommateurs (Conference Board) est ressorti en hausse surprise à 115,8.

"La confiance des consommateurs s'est encore améliorée en décembre, après un gain très modeste en novembre", a déclaré Lynn Franco, directrice principale des indicateurs économiques au Conference Board. "La composante sur la situation actuelle a légèrement baissé mais reste très élevé, ce qui suggère que l'économie a maintenu son élan. au cours du dernier mois de 2021. Les attentes concernant les perspectives de croissance à court terme se sont en revanche améliorées, ouvrant la voie à une croissance continue au début de 2022. La proportion de consommateurs prévoyant d'acheter des maisons, des automobiles, du gros électroménagers et des réservations de vacances au cours des six prochains mois a augmenté."

Une batterie de publications vient d'être dévoilée, une heure avant l'ouverture des débats sur les actions. Parmi les plus importantes, au sens de leur impact potentiel en cas d'écart au consensus, citons:

- l'indice des prix PCE (Personal consumption expenditures), mesure phare pour la Fed dans la construction de sa stratégie monétaire. Mesure souvent privilégiée face aux différents IPC (indices des prix à la consommation). En données corrigées de l'alimentation et de l'énergie (éléments volatils), les prix ont progressé en novembre, en rythme mensuel de 0.5%, au-delà du consensus, selon le dernier rapport du Bureau of Economic Analysis. - Attentes dépassées également sur les commandes de biens durables en hausse mensuelle de 2,5%, en particulier grâce au secteur automobile. - RAS du côté des dépenses et revenus des ménages, qui ressortent ce mois-ci parfaitement dans la cible. - enfin, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage restent autour des 200 000 nouvelles unités, poursuivant à un rythme forcément modéré désormais, leur lente décrue.

A suivre à 16h00 les ventes de logements neufs et l'indice "U-Mich" (Université du Michigan) en données révisées, de confiance des ménages.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Concernant le cadre technique de fond, à ce stade inchangé:

Depuis le 28 octobre et l'inscription de nouveaux sommets historiques après ceux du 07 septembre, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine clôture systématiquement sur les points hauts de séance, dans des volumes nourris, qui ne se contractent que très peu. Le camp acheteur, pleinement mobilisé, ne se pose pas de question. A court terme:

L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine vient de réaliser un double appui assez net sur sa moyenne mobile à 100 jours (en orange) qui constitue plus que jamais un "juge de paix" technique et graphique. Il a certes cédé lundi, mais sans clôture sur les points bas de séance. Une réintégration rapide viendrait rimer avec fausse sortie. C'est ce qui est arrivé mardi, dans des volumes équivalents. Nous devons nous attendre à une volatilité élevée, et ce l'absence de fédération acheteuse ou vendeuse. L'allure de la bougie hebdomadaire sera une nouvelle fois déterminante.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 15792.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 15000.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime