Nasdaq Composite : Un scénario technique de pullback prend corps

(BFM Bourse) - Après une clôture vendredi, de l'indice Nasdaq Composite en baisse de 1,59% à 12 006 points, nous devrions assister à une confirmation du reflux ce lundi, l'appétit pour le risque sur les dossiers de croissance restant pénalisé à la fois par la confirmation de tensions persistantes sur le marché de l'emploi aux Etats-Unis, et par des tensions diplomatiques ravivées entre Washington et Pékin.

Dans le détail, le secteur privé aurait créé près de 520 000 postes sur le premier mois de l'année, contre 260 000 en décembre, et le taux de chômage, attendu en très légère hausse à 3,6%, est ressorti en baisse à 3,4% de la population active. De quoi donner raison à J Powell, dans sa mise en garde cette semaine. La modération de la hausse des salaires est toutefois accueillie avec soulagement. Cet emballement dans les créations de postes, coexistant avec un taux de chômage très faible, laisse planer le doute d'une accélération à venir de la hausse des salaires.

"Après un tel rapport sur l’emploi et un rebond aussi fort de l’indice d’activité dans les services, on peut légitimement se demander si la Fed est à l’aise avec ces chiffres et avec les salaires : la progression annuelle a certes ralenti à 4,4% (ce qui est toutefois supérieur au consensus de 4,3%) mais le chiffre précédent a été fortement révisé en hausse à 4,9% vs 4,6%", s'interroge Alexandre BARADEZ (IG France), dans les colonnes de Capital. L'analyste avertit: "sa nouvelle intervention mardi sera très attendue après les excellents chiffres de vendredi."

Par ailleurs, les tensions sino-américaines pèsent. Les Etats-Unis ont abattu samedi un ballon chinois qui survolait leur sol depuis plusieurs jours, qualifiant d'"espion" ce ballon, ce que Pékin dément, assurant qu'il s'agissait d'un aéronef de surveillance météorologique qui avait dévié de sa trajectoire. Le gouvernement chinois a estimé lundi que les Etats-Unis avaient "gravement affecté et endommagé" les relations entre les deux pays et le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a reporté sa visite à Pékin.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Nous n'avons pas assisté vendredi à un îlot de renversement (island reversal), en raison de l'ombre haute tracé. De quoi accréditer le scénario d'une consolidation volatile plutôt que d'un retournement. L'idée d'un pullback sur les 11 450 points reste tout à fait crédible.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 12260.00 points.

Le conseil BFM Bourse Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime