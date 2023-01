Nasdaq Composite : Un rapport sur l'emploi déroutant

(BFM Bourse) - L'indice Nasdaq Composite, indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine et par essence très sensibles au moindre échauffement des rendements des obligations souveraines, perdait 1,47% en clôture jeudi, sous l'effet en particulier des résultats de l'enquête du cabinet privé ADP, qui mettait en évidence des créations de postes bien plus nombreuses qu'anticipé en décembre. C'est donc avec anxiété que les opérateurs ont pris connaissance, ce vendredi, une heure avant l'ouverture des débats sur les actions, du rapport fédéral NFP (pour Non Farm Payrolls).

Le message envoyé par ce NFP est double, et ambivalent. Car d'un côté le marché assiste avec soulagement à une décélération de la hausse des salaires horaires moyens (+0,3% en rythme mensuel), mais le taux de chômage, attendu stable à 3,7% de la population active, est ressorti en forte baisse à 3,5%, laissant entendre que la Fed n'a pas encore été assez loin dans la fermeté de sa politique monétaire pour refroidir la machine économique. 223 000 emplois ont été créés sur le dernier mois de l'année 2022, dans le secteur privé (hors agriculture), un chiffre supérieure aux attentes.

De quoi appuyer le contenu des Minutes de la Fed publiés plus tôt dans la semaine. Document de compte-rendu du dernier FOMC qui laisse entendre que les taux fédéraux pourraient rester haut, sans précision sur le taux terminal, pendant une période prolongée, pour lutter contre une inflation "élevée de façon inacceptable".

"Il est prématuré de crier victoire dans la lutte contre la hausse des prix", a déclaré Gita Gopinath, directrice générale adjointe du Fonds monétaire international (FMI), dans une interview accordée au Financial Times, avant-même la publication de ces chiffres sur l'emploi.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le drapeau (11 novembre / 14 décembre) est désormais rompu, dans des conditions de volumes qui font sens. Le reliquat du gap du 10 novembre est désormais pleinement comblé, sans isolement de séances; l'indice a deux "points de chute" de court terme (10 260 touchés mercredi, puis le seuil symbolique des 10 000 points), avant d'envisager une réaction technique de contestation. L'oscillatoire RSI laisse augurer une marge baissière courte avant ce rebond technique. Un mouvement acheteur contrariant au contact des 10 000 points n'est pas exclu.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 10960.00 points.

Le conseil BFM Bourse Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

