Nasdaq Composite : Un peu d'oxygène grâce à une inflation moins galopante que prévue

(BFM Bourse) - Ouf de soulagement ce mardi avec la publication d'un rythme de progression des prix outre Atlantique un peu moins soutenu qu'anticipé. Résultat: les Treasuries 10 ans refluent quelque peu, et le Nasdaq Composite retrouve des couleurs en préouverture. Dans le détail, l'indice des prix à la consommation, en données core (corrigées de l'alimentation et de l'énergie, données hautement volatiles), gagne 0,3% en mars, d'un mois sur l'autre. Voilà pour l'inflation de base. En revanche, en prenant en compte le panier de produits le plus large, la progression mensuelle est de 1,2% conforme aux attentes.

Après avoir fait une incursion au-delà des 2,83 hier, les rendements des obligations d’État américaines à 10 ans refluent donc en direction des 2,73, sur fond de soulagement après le durcissement de ton opéré tout récemment par la Fed. Pas de quoi balayer pour autant toute probabilité de voir le prochain FOMC se solder par une hausse de 50 points de base des Fed Funds.

"Si elles veulent lutter contre l’inflation, les banques centrales seront contraintes de rendre leur politique restrictive mais au risque de provoquer une récession et/ou une crise financière", synthétise Marie-Pierre RIPERT, Responsable des Études Économiques (SMA Gestion). "En pratique, prendront-elles ce risque ou accepteront-elles une inflation plus élevée au risque de perdre leur crédibilité ? A plus moyen terme, le changement de régime d’inflation qui se profile implique que les banques centrales ne pourront plus légitimer des politiques monétaires trop expansionnistes de façon durable."

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Côté technique, tant que l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine se maintiendra au-dessus des 13 838 points, rien n'est à craindre. Il s'agit d'un seuil technique reconquis aisément, sur combinaison de bougies en "trois soldats qui avancent", du 16 au 18 mars. Un passage sous les 14 445 points est a été validée jeudi signifiant une réintégration d'un trading range au-dessus des 13 330 points. Le tout sur fond de divergence entre cours et volumes. Le premier objectif CT baissier à 13 840 est atteint. Le second (13 330) est dans le viseur. Dans l'immédiat et à très court terme, un sursaut est toutefois l'option privilégiée à l'échelle de la séance à venir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 13330.00 points.

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

