Nasdaq Composite : Un peu d'air en partie haute de corridor baissier

(BFM Bourse) - L'indice Nasdaq Composite à l'équilibre en clôture jeudi, devrait gagner quelques points ce vendredi à l'ouverture, certains membres du Board de la Fed s'étant montrés "rassurants", avec les guillements qui s'imposent, repoussant pour l'instant l'idée d'un tour de vis de 100 pdb à la fin du mois, à l'issue de la prochaine réunion du FOMC. Il faut dire que le marché reste secoué par les chiffres de l'inflation publiée vendredi.

Pour rappel et dans le détail, les prix ont gagné en rythme mensuel (d'un mois sur l'autre) 1,3% en juin, contre 1,0% en mai. Hors alimentation et énergie (éléments volatils), les prix ont progressé de 0.7% en juin, contre +0,6% en mai. Sur les 12 derniers mois, les prix, dans leur acceptation la plus large, ils bondissent de 9,1%. De quoi diminuer drastiquement les probabilités d'un relèvement des Fed Funds de 50 pdb à la fin du mois, au profit des probabilités d'un nouveau tour de vis de 75 pdb.

Au chapitre statistique, que ce soit pour l'indice des prix à la production, montrant des signes d'échauffement marquée, ou des inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, manquant sensiblement la cible, les signaux étaient peu engageants. Ce vendredi, la dynamique des ventes mensuelles au détail, tout comme l'indice manufacturier Empire State, qui sort la tête hors de l'eau, sont de nature à apporter un peu d'air à la cote. A suivre à 15h15 le rapport mensuel fédéral sur l'industrie et à 16h00 l'indice de confiance des consommateurs (U-Mich) en données préliminaires, attendu en légère baisse à 49.0.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La toile de fond du tableau technique reste rouge vif.

L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine est toujours en phase baissière de fond, traçant un pattern chartiste à ligne de cou oblique, au sein même d'un corridor à biais baissier. La configuration reste lourdement baissière au sein de de canal. Le prochain seuil hautement psychologique est à 10 000 points. Avis neutre dans l'immédiat.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 11460.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 10560.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime