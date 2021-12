Nasdaq Composite : Un petit pas en avant, un grand en arrière

(BFM Bourse) - Si l'apparition du nouveau variant "Omicron" aura révélé la légitime hypersensibilité des actions technologiques de croissance, en déclenchant une vague corrective, un rééquilibrage ponctuelle des forces est déjà à l’œuvre. Rassurés par les propos du conseiller de la Maison Blanche Anthony Fauci, les marchés profitent déjà des creux sur des dossiers à multiples de valorisation élevés.

A ses yeux, le variant Omicron ne semble pas présenter un degré de gravité particulièrement important - en tout cas d'après les données recueillies jusqu'à présent. Il faudra potentiellement attendre quelques semaines pour vérifier la proportion de cas graves, mais selon les médecins sud-africains qui ont été les premiers à l'identifier il semble pour l'instant provoquer des symptômes plus légers que les souches précédentes et n'a pas donné lieu à une forte augmentation des hospitalisations (même si l'échantillon observé était réduit).

Hier l'indice Nasdaq Composite, parvenait à gagner 0,98% à 15 225 points, dans des volumes toutefois inférieures à la veille.

"Le taux élevé d'hospitalisation parmi les enfants et sa haute transmissibilité portent à croire que le variant Omicron pourrait être capable de résister aux vaccins actuels, ce qui est pour le moins préoccupant. Nous attendons d'autres données cliniques, qui seront essentielles pour déterminer l'ampleur des nouveaux confinements éventuels", tempère prudemment César Perez Ruiz, Responsable des investissements et CIO chez Pictet Wealth Management.

En tous cas, la découverte du variant Omicron de la Covid 19 est [...] l'avertissement qu'au moins autant que l'inflation, le virus reste un déterminant des marchés devant s'aborder non comme une hypothèse, mais comme une certitude à la temporalité inconnue", synthétise Alexandre Hezez, stratégiste pour le Groupe Richelieu.

La phase de haute volatilité entamée lundi 22 novembre sur englobante baissière d'école n'est probablement pas achevée.

Au chapitre statistique lundi, rien à se mettre sous la dent. Ce mardi, peu de choses tranchantes à signaler sur ce front. Il faut dire que les opérateurs sont déjà dans l'attente des prix à la consommation (vendredi), matière première décisive dans l'alimentation de la réflexion de la Fed, alors même que l'inflation - il faut le dire - n'a plus rien de transitoire. En attendant, à noter des chiffres en ligne avec les attentes sur le déficit mensuel de la balance commerciale.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Concernant le cadre technique de fond, à ce stade inchangé:

Depuis le 28 octobre et l'inscription de nouveaux sommets historiques après ceux du 07 septembre, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine clôture systématiquement sur les points hauts de séance, dans des volumes nourris, qui ne se contractent que très peu. Le camp acheteur, pleinement mobilisé, ne se pose pas de question. A court terme:

L'entrée dans une phase de digestion, dont la structure sera riche d'enseignement pour la suite, est à envisager. Nous sommes encore en phase de la définition du cadre, et de l'amplitude, d'une consolidation à venir. Une consolidation élargie se profile. Une première accélération baissière au sein de cette consolidation a été exprimée, mardi, et mercredi, dans une amplitude plus grande mais des volumes moins forts.

Avis positif à l'échelle de la seule séance à venir. La capacité à "tenir" les 15 000 points sera essentielle. Ce fut le cas lors des deux dernières séances, sur ombre basse.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 15000.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Positif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime