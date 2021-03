Nasdaq Composite : Un oeil sur les Treasuries à 10 ans, l'autre sur les 13 000 points...

(BFM Bourse) - Les 13 000 points, qui font pleinement sens pour rappel, sur le plan technique, ont été préservés de justesse hier sur l'indice Nasdaq Composite. Une ouverture en gap baissier sous ce seuil compromettrait l'ambiance du reste de la semaine. Ambiance déjà rafraîchie par une nouvelle tension sur le rendement des obligations d’État américaines Long Terme (Treasuries à 10 ans), qui se réchauffe à 1.76%. Et ce à mesure que la confiance dans une reprise économique plus vigoureuse qu'attendue se profile, grâce en particulier à la crédibilité du prochain plan d’investissements massifs dans les infrastructures et au succès de la campagne de vaccination contre la Covid. Rappelons que Joe Biden vient de doubler l'objectif de 100 Millions de doses injectées qu'il avait lui-même fixé, pour les 100 premiers jours passés à la Maison Blanche. Il a de fait annoncé lundi une accélération de la campagne de vaccination, promettant que 90% des adultes américains seraient éligibles au vaccin d'ici le 19 avril.

La mécanique reste la même: à mesure que le marché des taux connaît quelques frémissements, les actions qui avaient le plus grimpé ces dernières années sont les premières cibles de prises de profits. Il s'agit naturellement des valeurs technologiques américaines, au premier rang desquelles les poids lourds, les fameux GAFA, auquel on peut ajouter Netflix et un certain nombre d'acteur du secteur des semi-conducteurs.

Côté chiffres macroéconomique, les investisseurs vont prendre connaissance à 16h00 en point d'orgue statistique ce mardi de l'indice de Conference Board de confiance des consommateurs. Et avant que les regards ne se tournent en fin de semaine vers la publication du rapport NFP (Non Farm Payrolls) sur l'emploi américain au mois de mars. Sans oublier la publication de l'indice PMI manufacturier de l'ISM (Institute for Supply Management), jeudi.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Les 13 000 points s'affirment de plus en plus comme un juge de paix technique en deçà duquel les salles des marchés cherchent de l'air et au-dessus duquel elles respirent. Une rupture de ce seuil ce jour serait problématique, car elle coïnciderait avec une rupture de la moyenne mobile à 100 jours (en orange), inviolée depuis le 05/05/2020. Un gap baissier non recouvert et une clôture sur les plus bas viendrait augmenter le son du signal d'alarme. A ce stade toutefois, le trend de fond, puissamment haussier, n'est absolument pas remis en cause. On parlerait simplement le cas échéant, d'amplification du développement d'une jambe de réajustement correctif.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 13730.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime