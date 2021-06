Nasdaq Composite : Un oeil sur l'emploi, l'autre sur les Treasuries à 10 ans

(BFM Bourse) - L'indice Nasdaq Composite plafonnait hier (+0,19% à 14 528 points), sur de nouveaux zéniths, en gardant un oeil sur la dynamique des rendements des obligations d'Etat à LT, toujours aussi calmes. "Le variant Delta voyage dans le monde à une vitesse inquiétante, venant entraver à nouveau les perspectives de reprise économique", commente Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote, soulagée toutefois par "des taux super bas" et "des politiques monétaires extrêmement accomodantes". Sauf que sur ce dernier point, un responsable de la Fed -Christopher Waller- a de nouveau jeté un pavé dans la mare en évoquant une hausse des taux envisageable dès 2022. "Il faudrait que le taux de chômage chute de manière assez sensible, ou que l'inflation continue de s'établir à un taux très élevé, avant que nous puissions sérieusement envisager une hausse des taux en 2022, mais je ne l'écarte pas", a-t-il ainsi expliqué à Bloomberg.

Les Treasuries à 10 ans, pour autant, ne se réchauffent pas, et poursuivent même leur étonnant reflux sous les 1,47.

Et justement, côté emploi, la Fed va pouvoir alimenter davantage sa réflexion stratégique avec le rapport NFP (Non Farm Payrolls) vendredi. Le taux de chômage y est attendu, au sens du consensus d'analystes et d'économistes, en baisse à 5.6% de la population active. Dans l'immédiat, quelques repères avec les conclusions de l'enquête ADP. Et les signaux sont bons: dans le secteur privé (hors agriculture), le cabinet en RH estime à près de 700 000 le nombre de créations de postes, à comparer à une cible à 555 000. Au chapitre statistique hier, RAS concernant l'immobilier américain avec un S&P Case Schiller parfaitement dans la cible. Principal chiffre de la journée, l'indice de Conference Board de confiance des ménages américains a progressé à 127.3, très largement au-delà de la cible.

Côté valeurs, à suivre Micron Technology qui publiera sa copie trimestrielle après la clôture ce mercredi.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine est en phase de consolidation au-dessus d'une zone graphique à 14 190 points, qui se mue progressivement en niveau technique de soutien (support). Seul un passage en deçà avec clôture sur les points bas hebdomadaires, viendrait changer la donne. Avis négatif à l'échelle de ce mercredi, dans l'attente de chiffres statistiques majeurs. Anoter la divergence très nette ente cours et volumes depuis le dépassement des 14 190 points.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 15000.00 points.

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime