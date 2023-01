Nasdaq Composite : Un niveau de résistance de très court terme sur les 11 000 points

(BFM Bourse) - Le réajustement cette semaine sur l'indice Nasdaq Composite s'apprécie à l'aune du soulagement provoqué par la confirmation d'un ralentissement marqué de l'inflation outre Atlantique.

L'indice des prix à la consommation, pour l'assiette de produits la plus large, est ressorti parfaitement dans la cible, à +6,5% en rythme annuel. De quoi apporter un soulagement certain sans pour autant faire sauter le bouchon de la bouteille de champagne. La confirmation est celle d'un ralentissement marqué de la hausse des prix outre Atlantique, et ce même si le chemin vers un atterrissage de l'inflation sera encore long. La lutte, par une politique monétaire ferme, devra clairement se poursuivre.

"Le marché reste persuadé que la Fed ne relèvera pas ses taux autant qu’elle ne l’indique dans les projections de décembre. Moins de hausses de taux crée une dynamique de marché favorable au risque (actions, crédit et duration incluse) sur fond de baisse du dollar", avance Axel Botte, Stratégiste international chez OSTRUM AM. "Cependant, on ne peut exclure que la réouverture de la Chine n’induise un rebond précoce des prix du pétrole. L’amélioration des perspectives est déjà visible sur les prix des métaux industriels. Dans ce cas, les anticipations de marché reconvergerait vers les niveaux indiqués par le FOMC…", avertit le stratégiste.

Une ouverture sur le ton de la prudence est attendue ce vendredi, en raison d'un début de bal des trimestriels en demi-teinte côté bancaire, surtout du côté de Citigroup et BoA.

A suivre à 16h00 les données préliminaires (U-Mich) de l'indice de confiance des consommateurs et des prévisions d'inflation.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Dans l'immédiat, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine, bien qu'en tendance baissière de fond, évolue dans un range dont les bornes sont bien délimitées, entre 10 250 et 11 450 points. Des navigations de l'une à l'autre de ses bornes, pour les prochaines semaines, sont attendues, avant l'affirmation d'un directionnel. La mèche haute de la bougie construite lundi 10 janvier en atteste. Des forces de résistance s'installent progressivement à proximité de la moyenne mobile à 50 jours (en orange), dont l'orientation va être surveillée de près.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 11250.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 10250.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil BFM Bourse Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime