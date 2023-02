Nasdaq Composite : Un marché très technique

(BFM Bourse) - L'absence de réaction des Treasuries 10 ans à la publication des chiffres de l'inflation américaine pour janvier, hier, aura permis aux valeurs les plus sensibles à la question monétaire, les technologiques de croissance, de bénéficier du soulagement des opérateurs. L'indice Nasdaq Composite sera même parvenu à grappiller 0,57% à 11 960 points là où l'indice élargi et généraliste du S&P500 a fini sur une note étale.

En rythme annualisé, et pour le panier de produits le plus large, les prix à la consommation ont progressé de 6,4%, en léger ralentissement par rapport à décembre, alors que les attentes étaient plus "optimistes" (+6,2%). Les opérateurs digèrent progressivement la perspective du maintien d'une politique monétaire ferme sur l'ensemble de l'année 2023. Hors alimentation et énergie, les prix ont progressé en rythme mensuel de 0,4%, dans la cible.

De prochains indicateurs, notamment les indicateurs d'activité la semaine prochaine, seront scrutés pour tenter d'affiner les prévisions d'allure de courbe des taux, et d'estimation du taux terminal des Fed Funds.

Par ailleurs, le risque géopolitique plane toujours, sans peser pour autant à ce stade. "Tandis que la Russie se prépare à réduire sa production de pétrole dès le mois prochain en réponse à de nouvelles sanctions occidentales, le risque d’une récession d’origine géopolitique gagne du terrain", analyse César Perez Ruiz, Responsable des investissements et CIO chez Pictet Wealth Management.

"Ce risque est par ailleurs renforcé par le fait que les Américains ont abattu des «ballons espions» chinois ces derniers jours et que le président Biden a adressé un avertissement sévère à Pékin dans son discours sur l’état de l’Union. Il faut également noter que la Chine a accru ses réserves d’or ces derniers mois, ce qui reflète la volonté de réduire sa dépendance au dollar."

A suivre les ventes au détail et l'indice manufacturier Empire State à 14h30, ainsi que le rapport mensuel fédéral sur l'industrie à 15h15.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La nouvelle bande technique de travail, entre 11 450 et 12 260 points, est pleinement validée. Une phase de latéralisation s'ouvre, entre ces deux bornes, où les signaux contradictoires, côté bougies, se multiplient.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 12260.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 11450.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil BFM Bourse Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime