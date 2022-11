Nasdaq Composite : Un discours très attendu du patron de la Fed

(BFM Bourse) - La nervosité est palpable en préouverture sur le Nasdaq, place de marché dont les principaux indices (100 et Composite) vont devoir composer ce mercredi avec un nouveau discours de J Powell, Président de la Fed, qui qui présentera ses perspectives économiques, en particulier sur l'inflation et le marché du travail à la Brooking Institution (Washington DC). L'occasion d'affiner davantage les intentions, plus ou moins belliqueuses, de la puissante institution monétaire pour l'atteinte conjointe de ses deux objectifs majeurs: le plein emploi et une inflation-cible à 2%. Car si les dernières Minutes de la Fed laissaient entendre que la courbe de hausse de taux pourrait avoir un rythme d'ascension plus lent et durer plus longtemps, aucune précision quant au taux final n'est venue émailler le traditionnel compte-rendu... Or ce dernier, potentiellement peut varier de 5 à 7% selon les scénarios extrêmes évoqués par James Bullard, Président de l'antenne de St Louis.

Au chapitre statistique, pas de grande surprise, hier: le très attendu indice de confiance des consommateurs (Conference Board) s'est bien contracté, proche des 100 points, à 100,2. Dans l'immédiat, deux chiffres plutôt rassurants à signaler: les données préliminaires du PIB T3 en hausse de 2,9% au-delà des attentes. Par ailleurs, une légère accalmie sur les tensions sur le marché de l'emploi est notable avec l'enquête ADP, qui ne met en évidence "que" 127 000 créations de postes dans le secteur privé (hors agriculture). De quoi donner encore plus d'intérêt à la publication vendredi du rapport NFP, enquête fédérale mensuelle sur l'emploi américain...

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La structure de la bougie de mardi 15/11, en pendu, flanqué de deux bougies aux corps rouges situés en grande partie sous les points bas de mardi, laisse augurer un essoufflement précoce du rebond entamé le 10 novembre sur gap. Le gap (un autre, plus ancien, baissier datant du 13 septembre) a perdu pour l'instant son pouvoir d'attraction, les 11 460 points faisant leur office de résistance. La situation reste périlleuse en-deçà.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 11250.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 10260.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil BFM Bourse
Nasdaq Composite
Neutre

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

