Nasdaq Composite : Un agenda statistique très chargé de mardi à vendredi

A noter tout d'abord que, en raison de notre passage, à notre tour, à l'heure d'été, Wall Street ouvrira de nouveau, comme de coutume, à 15h30 (Heure de Paris). Les traditionnels rendez-vous statistiques du début d'après-midi reviennent par conséquent à 14h30 et non 13h30, comme c'était le cas pendant cet intervalle de deux semaines.

Retour (momentané ?) au calme sur l'indice Nasdaq Composite au tournant de la semaine, indice qui a clôturé en très légère hausse de 0,31% à 11 823 points, et qui devrait continuer de grignoter quelques points à l'ouverture ce lundi, au sens de la dynamique des futures. Et ce avec l'appui de messages rassurants des autorités américaines, tout au long du weekend, sur la santé et la solidité du système bancaire.

"Le Trésor, la Fed et les pouvoirs politiques, se veulent rassurants sur la crise bancaire actuelle, mais les données de la réserve fédérale américaine, montrent de fortes tensions sur le système", relève Vincent BOY, analyste de marché IG France. "En effet, après un an de réduction de bilan de la part de la Fed, conduisant à une baisse de 650 milliards, le bilan à de nouveau progressé de près de 400 milliards en seulement deux semaines. A ce rythme, le QT (quantitative tightening) débuté en mars 2022, sera complétement effacé début avril."

Si côté statistiques, ce début de semaine est plutôt pauvre, il n'en sera rien pour les quatre séances suivantes, avec entre autres réjouissances, la confiance des consommateurs (Conference Board), les données finales du PIB T4, les prix PCE de mars, le PMI de Chicago, ...

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Au-dessus d'une zone graphique de pivot à 11 450 / 11 500 points, le Nasdaq Composite, indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine, reste en situation périlleuse, après formation d'une bougie en marteau inversé (sans étoile filante) le 22/03, mais doublée dès la séance d'un harami ton sur ton du plus mauvais effet.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 11960.00 points.

Le conseil BFM Bourse Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

