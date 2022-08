Nasdaq Composite : Triple sommet sur des poids lourds emblématiques de l'indice

(BFM Bourse) - L'indice Nasdaq Composite (-1,12% à 11 883 points mardi) souffre du réchauffement des Treasuries 10 yrs, qui dépassent désormais significativement le cap psychologique des 3%, dans la foulée du ton très ferme adopté par les banquiers centraux en fin de semaine passée, à l'occasion du symposium de Jackson Hole (Wyoming).

" Le discours est ainsi resté résolument hawkish avec peu d’indications sur un éventuel changement de cap, ce qui a contribué à accélérer la baisse sur les marchés", note Thomas Giudici (Auris Gestion), qui relève que la premier ralentissement de l'inflation, publié la semaine dernière, ne change pas le cap de la Fed. "Cette baisse, bien que positive, est nécessaire mais non suffisante pour permettre un changement dans la politique monétaire de la Fed. Le « pivot de la Fed » n’est donc pas pour tout de suite."

Cette question du resserrement monétaire pèse pleinement sur les actifs risqués, et tout particulièrement sur les dossiers de croissance, qui, après des années de rally, font face à un début de concurrence sur le marché des taux.

"Les perspectives d'une inflation plus élevée et d'une croissance plus faible ont mis la Fed dans une situation difficile, mais les banquiers centraux ont utilisé Jackson Hole pour réaffirmer que leur objectif principal reste d'ancrer les attentes d'inflation en augmentant rapidement le taux des fonds fédéraux", analysent Alison Boxer et Tiffany Wilding (PIMCO). "Cette approche a déjà produit le rythme de resserrement du robinet monétaire le plus rapide depuis la faillite de Lehman Brothers en 2008, selon l'indice des conditions financières aux États-Unis de PIMCO, et les messages relayés à Jackson Hole ont réaffirmé que le resserrement de la politique monétaire est là pour durer malgré les perspectives de croissance difficiles."

La semaine statistique est marquée clairement par l'emploi, avec en point d'orgue vendredi le rapport fédéral mensuel (NFP pour Non Farm Payrolls). Le marché de l'emploi, s'il est dynamique si l'on s'en tient à quelques indicateurs sans étude en profondeur, est dynamique, mais il n'est pas tout à fait sain ni optimal, dans le sens où des tensions persistent. Les nouvelles offres d'emplois (JOLTS) publiées hier ont montré une hausse du stock d'offres disponibles, bien au-delà des attentes, alors que la demande n'est pas au rendez-vous, dans un certain nombre de secteurs, la logistique en particulier. Demain nous pourrons apprécier le niveau des nouvelles inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, et dans l'immédiat, les opérateurs composent avec l'enquête du cabinet privé en ressources humaines ADP (Automatic Data Processing), qui met en évidence des créations de 132 000 nouveaux postes, bien en deçà du consensus (300 000).

Nela Richardson, Economiste en chef du cabinet ADP, a commenté la dernière enquête: "Nos données suggèrent une évolution vers un rythme d'embauche plus traditionnel, probablement car les entreprises tentent de déchiffrer les signaux contradictoires de l'économie. Nous nous situons peut être à un point d'inflexion, partant de gains d'emplois surpuissants vers quelque chose de plus normal".

A suivre à 15h45 l'indice baromètre d'activité PMI de Chicago et à 16h30 les stocks de brut.

Sur marubozu noir, dans de puissants volumes, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine a rompu la ligne de cou d'une petite figure en épaule, tête et épaule, qui signe la fin définitive de la jambe haussière amorcée le 17 juin. L'indice a rompu sa moyenne mobile à 50 jours (en orange). La dernière fois que cet événement technique s'était produit (08/04), les dégagements s'étaient accélérés: -23% jusqu'au 16 juin, dans un volatilité importante.

Des triples sommets se dessinent nettement sur des poids lourds emblématiques de l'indice, à l'instar de Tesla ou NVidia. Ce qui constitue en soi une alerte.

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 13020.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 11460.00 points relancerait la pression vendeuse.

