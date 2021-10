Nasdaq Composite : Transfert de température entre rendements obligataires et actions de croissance

(BFM Bourse) - Le schéma qui a prévalu vendredi, à savoir rendements en baisse et actions en hausse, s'inverse dès ce lundi, avec l'accumulation de craintes en provenance de Chine, venant peser directement sur les dossiers dits de croissance. L'indice Nasdaq Composite, qui a gagné vendredi 0,50% à 14 897 points, est attendu dans le rouge ce lundi.

La croissance chinoise s'est contractée, en rythme annuel à +4,9%. "La seconde puissance mondiale voit sa croissance ralentir sur fond de pénurie et de blocages dans les chaînes de production et d'approvisionnement. Par ailleurs, le coût de l'énergie et des matières premières posent des risques de fermetures de capacités de production, qui pourraient intensifier ce phénomène sur les perspectives de croissance." note Vincent Boy (IG France).

Sur le front de l'industrie chinoise, même sentiment de déception, avec une contraction du rythme de progression annuel, à +3.1%, largement sous les attentes. "La production industrielle est ressortie au plus bas depuis avril 2020 et au-delà de la crise sanitaire, il faut revenir en 2002 pour constater une croissance de la production industrielle aussi faible en Chine.", relève M Boy, qui ajoute que côté immobilier, le cas d'Evergrande reste très surveillé par les marchés, car bien que la Chine ait déclaré que les risques de propagation restent contrôlables, de nombreux analystes y voient une situation minorée par la Chine.

Le rendement des obligations d'Etat LT (Treasuries à 10 ans) vient de nouveau flirter avec les 1,60%, niveau qui façon chronique provoque des remous sur les actifs risqués.

A suivre à 15h15 le rapport fédéral sur l'industrie. A noter pour rappel les derniers chiffres publiés vendredi sur la consommation. Selon les tout derniers chiffres du Census Bureau, les ventes au détail (hors automobile) ont progressé en septembre en rythme mensuel, de 0,8%, battant significativement les attentes (+0,5%). Cible manquée en revanche pour l'indice manufacturier de la Fed de New York (indice Empire State), qui fond de 34.3 à 19.8.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Côté technique, graphique et comportemental (champs au demeurant intimement liés), l'accumulation en quatre séances au coeur du mois de septembre d'un marubozu noir, d'une structure englobante baissière et de trois "corbeaux noirs", le tout dans un niveau de participation relativement nourri, nous invite à déplacer le curseur vers davantage de prudence. La clôture sur les points bas hebdomadaires la semaine 37, immédiatement suivie d'un gap baissier majeur lundi 20/09, complète ce tableau. Les 28,29 et 30 septembre, cette combinaison se trois chandeliers dite en corbeaux noirs s'est répétée.

Quant à la tendance de fond (le trend), il est cependant loin d'être remis en cause à ce stade, les cours évoluant encore largement au-dessus de la moyenne mobile à 100 jours (en orange), qui ne s'infléchit que très légèrement. Premier objectif baissier sur les 14 410 points. L'indice a certes pu réintégrer in extremis vendredi 1er octobre la partie supérieure de sa moyenne mobile à 100 jours, à la faveur d'une ombre basse qui "sauve" l'allure de la bougie hebdomadaire, mais reste dans une position technique délicate à très court terme.

Avis négatif à l'échelle de la séance à venir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 15000.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

