Nasdaq Composite : Tableau technique et graphique sombre

(BFM Bourse) - L'indice Nasdaq Composite poursuit la formation d'une figure de congestion bien peu avenante, en micro-diamant, dont l'amplitude maximale a été définie par l'ampleur du corps de la bougie du 02 juin. Depuis, dans des volumes décroissants, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine dérive nerveusement, les opérateurs se crispant à l'approche de nouveaux chiffres sur l'inflation. Les indices des prix à la consommation pour le mois de mai constitueront le point d'orgue statistique de la semaine, en donnant de nouvelles indications sur les échauffements des prix, alors que le scénario d'un pic d'inflation déjà derrière nous perd en crédibilité. Dans l'assiette de produits la plus large, les prix sont attendus en progression mensuelle de 0,7%, contre +0,3% en avril.

"Même si le conflit en Ukraine risque d’entraîner une nouvelle flambée des prix de l’énergie et des matières premières, il paraît peu probable qu’ils retrouvent leurs sommets historiques en raison du ralentissement de la croissance mondiale et de la fin de la reconstitution des stocks", tempère Patrick Zweifel, chef Economiste chez Pictet Asset Management.

Côté valeurs, on notera la dégradation continue de valeurs emblématiques, hors GAFA, de l'indice, à savoir les Intuitive Surgical, Biontech, Canopy Growth, ou encore Honeywell...

Le Nasdaq Composite, qui a perdu 0,73% à 12 086 points hier, est attendu en légère baisse ce jeudi. A suivre donc les IPC demain à 14h30. En attendant, les opérateurs ont pu prendre connaissance des nouvelles inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, à 229 000 nouvelles unités pour la semaine 22.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le mince trading range que nous identifiions entre 13 330 et 13 838 points a été rompu dans des conditions de volumes, de volatilité, et de bougies très significative. Le marubozu tracé jeudi 21/04 témoigne en particulier d'une mobilisation du camp vendeur tout au long de la séance, jusqu'à une clôture quasiment exactement sur les points bas, ouvrant la voie à un objectif baissier CT à 12 640 points. Ce dernier a été rompu, après une hésitation bigrement nerveuse sur la seconde partie de la semaine 17. Les warnings se sont alors allumés et ne se sont pas éteints définitivement depuis. Le harami envisagé lundi n'a pas été validé, et la bougie relativement ample, par son ombre basse, peut servir de cadre à un début d'inflexion baissière de court terme. La réintégration de la partie inférieure à la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé), pas encore d'actualité, viendrait apporter un message baissier clair. La semaine est à ce titre à fort enjeu sur le plan technique. Dans tous les cas, la très nette divergence cours / volumes est peu avenante depuis le 25 mai. Par ailleurs, une sortie par le bas du micro-diamant identifié plus haut viendrait donner du crédit au scénario baissier.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 12140.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime