Nasdaq Composite : Sur des niveaux de cours de début mars

(BFM Bourse) - L'indice Nasdaq Composite, indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine (+1,11% à 8 730 points hier), devrait ouvrir en légère hausse ce mardi, sur fond d'espoir de soutien supplémentaire de la Fed (verdict jeudi), et avec la perpective d'une sortie progressive de confinement. "Aux USA, quelques Etats accélèrent également la reprise de l’activité mais cela fait craindre d’un retour du covid19 car certains d’entre eux ne voient pas forcément de baisse notable de l’épidémie sur une durée assez longue", commente V. Boy analyste de marché chez IG France.

"Donald Trump a par ailleurs repris ses conférences, après avoir annoncé qu’il arrêtait la veille, suite aux critiques sur sa proposition d’injecter du désinfectant dans le corps humain pour combattre le coronavirus. Lors de son discours il a annoncé une augmentation massive des tests dans le pays, qui est une des conditions indispensables à une reprise de l’activité dans de bonnes conditions, selon les experts médicaux", poursuit l'analyse.

Avec une économie paralysée, avec les principaux centres de décision, de production et de logistique "sous cloche", la série noire de statistiques économiques se poursuit... au chapitre statistique, c'était au tour vendredi des commandes de biens durables de faire exploser les records à la baisse. Au mois de mars, les commandes de biens durables se sont effondrées en rythme mensuel de 14.4%, à comparer à un consensus à -12.0%. Toutefois, en données corrigées des éléments volatils (hors équipements de transports), ces commandes se sont contractées (-0,2%), mais nettement moins que prévu. Les indicateurs d'activité PMI par IHS Markit sont ressortis à des niveaux inquiétants, mais moins abyssaux qu'en Europe.

Si l'agenda était quasi désert lundi, c'est loin d'être le cas ce mardi avec trois chiffres statistiques déjà publiés:

1) la balance commerciale des biens, dont le déficit s'est creusé sur le mois de mars à -64.2 milliards de dollars, largement sous la cible.

2) les stocks des grossistes, en données préliminaires pour le mois de mars, à -1.0% en rythme mensualisé.

3) enfin, l'indice S&P/CS des prix de l'immobilier (basé sur une vingtaine d'agglomérations représentatives), qui a progressé en février de 3.5%, battant la cible significativement.

A suivre l'indicateur le plus important (à impact potentiel maximum en cas d'écart au consensus), à savoir l'indice de confiance des consommateurs (CB), attendu en chute libre, à 88.3 à 16h00, A suivre également l'indice manufacturier de la Fed de Richmond, à 16h00 également.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le test de la moyenne mobile à 100 jours (en orange), courbe de tendance de fond de l'indice, est toujours en cours. Attention à une fausse sortie par le haut, et attention par là-même, au phénomène de bull trap; revenons-en à son mécanisme:

Le bull trap (piège à la hausse) est un phénomène classique en finance de marché comportementale: l'acheteur, appâté une première fois, l'est une seconde fois avec le sentiment de faire une affaire encore meilleure avec un point d'entrée jugé bon. Dès lors, la volatilité à la hausse progresse, et l'investisseur est de plus en plus persuadé d'avoir flairé la bonne affaire, sans se poser aucune question sur la justification de la hausse. Si le mouvement haussier ne prend pas corps, le piège se referme.

Seule une progression vigoureuse accompagnée de volumes puissants, avec l'appui de tous les secteurs représentés au sein de l'indice viendrait délivrer un message haussier durable, et donc invalider l'option retenue.

Dans l'immédiat, toute navigation entre 7 888 points et la borne basse du gap baissier du 10 mars à 8 344 points, même en eaux calmes, est jugée dangereuse. Nous n'en sommes guère loin.

Avis positif à l'échelle de la seule séance à venir, avec une nouvelle fois une probable ouverture en territoire vert et un test important de la moyenne mobile à 100 jours (en orange).

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 8215.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Positif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime