Nasdaq Composite : Soulagement sur les prix, inquiétudes sur la Chine

(BFM Bourse) - Soulagement dans l'immédiat concernant l'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis, ressorti, hors éléments volatils, à +0.1% en août selon le Bureau of Labor Statistics, alors que la cible était plus "inflationniste", à +0,3%. Ce qui devrait permettre à l'indice Nasdaq Composite, ultra-sensible à la question du rythme de durcissement de l'agenda monétaire, de rester à des niveaux stratosphériques dans l'immédiat. On parle ici des IPC mais "il convient de rappeler que la Fed se focalise sur l'indice des prix PCE de base (core PCE) qui mesure l'inflation ... de base (core inflation)", éclaire John Plassard (Mirabaud). "Il exclut les prix volatils du pétrole, du gaz et des denrées alimentaires. En excluant ces catégories, il donne un meilleur aperçu des tendances sous-jacentes de l'inflation. La Fed utilise le taux d'inflation de base parce que les prix de l'alimentation, du pétrole et du gaz évoluent très rapidement, surtout au printemps et en été."

Le curseur ne sera toutefois pas franchement poussé vers la prise de risque en raison d'inquiétudes en provenance de Chine. Dernière cible en date des autorités chinoises: l'application de paiement Alipay, qui pourrait être scindée en deux. C'est une nouvelle entité du groupe Alibaba qui est visée, après l'annulation surprise en novembre 2020 de l'introduction en Bourse d'Ant Group, qui faisait partie de la galaxie Alibaba (et qui a depuis été largement restructuré). Il s'agissait d'ailleurs du premier coup de semonce sur les géants locaux de la tech et de la finance. Depuis, le leader des VTC Didi, le secteur des jeux vidéo ou des cours privés à domicile ont subi des sanctions et des restrictions. En parallèle, le géant immobilier Evergande, qui se rapproche de plus en plus d'une faillite et d'une large restructuration, inquiète toujours les marchés.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le dépassement du seuil hautement psychologique des 15 000 points est désormais validé par l'extension haussière des cours. Nous basculons en support ce niveau graphique contre lequel, à terme, un pullback n'est pas à exclure. C'est cette dernière probabilité qui prend davantage de corps à mesure que les doutes grossissent puis refluent du côté du degré de complaisance de la Fed...

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 15420.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 15000.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime