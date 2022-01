Nasdaq Composite : Soulagement après les indices des prix à la consommation

(BFM Bourse) - Point d'orgue statistique de ce mercredi, les indices des prix à la consommation aux Etats-Unis, qui viennent d'être publiés il y a quelques minutes, ont montré un échauffement plus important qu'anticipé de l'inflation. Même si la Fed préfère, comme baromètre, les prix PCE (Personal Consumption Expenditures), le signal est sensible. Hors alimentation et énergie (éléments jugés volatils), les prix ont progressé en décembre de 0,6%, contre une cible à +0,5%. Pas de quoi perturber les salles des marchés pour autant: les rendements des obligations d’État ont dans la foulée poursuivi leur mouvement de reflux, vers 1,725. Mouvement initié hier avec l'intervention du pompier Powell. Il faut dire que le rythme de hausse mensuel des prix confirme sa tendance à ralentir. Rappelons qu'en mai et juillet, sur le même panier de produits, la hausse mensuelle était de 0,8%.

Interrogé mardi par le Sénat sur la stratégie de l'institution pour combattre l'inflation aux États-Unis, J Powell a "a promis de tout mettre en œuvre" au cours de son second mandat pour lutter contre la hausse des prix à la consommation, alors que l'indice CPI a augmenté à un rythme inédit en près de 40 ans en novembre, à +6,8% sur un an, selon les chiffres du Bureau of Labour Statistics - soit très loin de la cible de 2% considérée comme saine par la Fed pour l'économie, mais légèrement inférieur aux attentes des analystes qui misaient sur une hausse de 7% en rythme annuel.

"La Fed s'est montrée patiente face à la poussée inflationniste due au choc d'offre, en pensant qu'elle était vouée à s'estomper", remarque Vincent Manuel, Directeur des investissements chez Indosuez Wealth Management. "Cependant, les récents indicateurs suggèrent que la pression sur les prix se maintiendrait même en cas de rétablissement de l'offre, en raison d'une demande robuste. Comme indiqué précédemment, les dernières données concernant le marché du travail et l'inflation ont incité la Fed à accélérer la réduction de ses achats d'actifs, qui devraient prendre fin entre février et mi-mars 2022."

Côté valeurs, Apple (+1,68% à 175,08$), Meta Platforms (+1,92% à 334,37$) et Amazon (+2,40% à 3 307,24$), entre autres géants de la tech, particulièrement sensible au baromètre des Treasuries 10 ans, ont surperformé hier le marché.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Concernant le cadre technique de fond, à ce stade inchangé:

Depuis le 28 octobre et l'inscription de nouveaux sommets historiques après ceux du 07 septembre, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine clôture systématiquement sur les points hauts de séance, dans des volumes nourris, qui ne se contractent que très peu. Le camp acheteur, pleinement mobilisé, ne se pose pas de question. Une droite oblique (tracé en noir) symbolise parfaitement l'appétit de fond des acheteurs, ainsi que leur mobilisation dans la durée.

A court terme:

Le tableau est en revanche beaucoup plus nuancé à court terme depuis l'englobante baissière du 22 novembre, après inscriptions de sommets historiques. Hier dans des volumes solides, l'indice est venu clôturer sur les points bas exactement, après des pertes continues en cours de séance, laissant pour trace une bougie en marubozu d'école. L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine est venu tester une oblique haussière à forte pente (en noir), que nous mettons sous surveillance rapprochée. Sa rupture, en cours, doit encore être validée par la volatilité et les volumes.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 15900.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 14740.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

