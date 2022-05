Nasdaq Composite : Snap sape... le moral

(BFM Bourse) - Le Nasdaq Composite (+1,59% à 11 535 points hier) devrait brutalement inverser la vapeur ce mardi, dans la foulée du profit warning (avertissement sur résultats) de Snap Inc, publié après-Bourse hier. La société éditant et exploitant le réseau social SnapChat, subissant de plein fouet la concurrence de TikTok, a dévissé dans les échanges après-Bourse lundi. On surveillera donc attentivement les autres poids lourds du secteur : Meta, Twitter et Pinterest, entre autres acteurs emblématiques majeurs des réseaux sociaux.

Hier si aucun chiffre statistique d'importance majeure ne figurait à l'agenda, les opérateurs pourront prendre connaissance ce mardi, à 15h45 (Heure de Paris), des résultats des enquêtes PMI (IHS Markit), dans l'industrie et les services, pour le mois en cours, en toutes premières estimations. Mais c'est surtout vendredi que la case statistique est à cocher en rouge sur l'agenda, avec les prix PCE (personal consumption expenditures index), mesure de prédilection pour la Fed dans son appréciation de la dynamique des prix...

Pour Vincent Boy (IG France), "du côté de la Fed, le ton est toujours au resserrement de la politique monétaire, mais les craintes de récession pourraient faire changer le discours dans les prochains mois. Nous attendons au moins 2 hausses de taux de 50pdb au cours des prochains FOMC, mais il est fort probable que la Fed décide ensuite de faire une pause, pour ne pas aggraver la situation économique." Optimiste, le Président des Etats-Unis s'est pourtant voulu rassurant en écartant un scénario de récession.

Stricto sensu, la définition d'une récession pour les Etats-Unis n'est pas la même qu'au sens de l'INSEE (contraction du PIB pendant au moins deux trimestres consécutifs). Outre Atlantique, la récession est définie comme « une baisse significative répandue dans l’ensemble de l’économie qui dure plus que quelques mois et qui affecte à la fois le PIB, les revenus, la production industrielle, l’emploi et le commerce de gros et de détail ».

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le mince trading range que nous identifiions entre 13 330 et 13 838 points a été rompu dans des conditions de volumes, de volatilité, et de bougies très significative. Le marubozu tracé jeudi 21/04 témoigne en particulier d'une mobilisation du camp vendeur tout au long de la séance, jusqu'à une clôture quasiment exactement sur les points bas, ouvrant la voie à un objectif baissier CT à 12 640 points. Ce dernier a été rompu, après une hésitation bigrement nerveuse sur la seconde partie de la semaine 17. Les warnings se sont alors allumés.

Sous les 12 140 points, une figure intermédiaire entre biseau et triangle, avec entrée par le haut, est peu engageante. Avis négatif émis et maintenu tant que l'indice clôturera sous sa moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé).

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 12140.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

