Nasdaq Composite : Signal fort à la veille de l'issue du FOMC

(BFM Bourse) - La publication d'une inflation moins forte qu'anticipée, à la veille de l'issue du dernier FOMC de la Fed de l'année, fait bondir les dossiers technologiques de la cote en préouverture ce mardi.

En rythme annualisé, l'indice des prix à la consommation (panier le plus large) progresse de 7.1% en novembre, contre 7.7% en octobre. Un ralentissement net qui bat le consensus. Hors alimentation et énergie (éléments volatils), les prix ont progressé de 6.0% pour leur part. De quoi détendre l'atmosphère à la veille d'une réunion de la Fed où des indices sur le taux "terminal" seront glanés, alors que le scénario d'une hausse des Fed Funds de 50 pdb est désormais quasiment acté.

L'avantage est double pour les marchés, au sens d'Alexandre BARADEZ (IG France): celui de l'espoir d'une Fed plus "clémente" d'une part et celui d'une diminution du risque d'entrée en récession profonde. "Les acteurs du marché, qui voient déjà la fin du resserrement monétaire et anticipent même une baisse de taux en 2023, ne s’inquiètent pas de l’impact du resserrement monétaire sur l’économie et anticipent un soft landing", poursuit M BARADEZ.

Rendez-vous demain 20h00 pour la décision de politique monétaire proprement et les projections économiques de la Fed, puis à 20h30 pour la traditionnelle conférence de presse.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Dans l'immédiat, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine devrait rejoindre la borne haute d'un drapeau, vers 11 460 / 11 500 points, au-delà de laquelle une zone de respiration s'ouvrirait, sous réserve de progression des volumes et de fédération sectorielle (IT, divertissement, semi-conducteur, robotique, IA).

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 10260.00 points.

Le conseil BFM Bourse Nasdaq Composite Positif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

