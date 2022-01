Nasdaq Composite : Semaine éprouvante sur tous les fronts

(BFM Bourse) - L'indice Nasdaq Composite (+0,02% à 13 542 points mercredi) a perdu l'intégralité des gains engrangés en début de séance, sous l'effet du ton adopté par J. Powell achevant la réunion de deux jours du Comité de politique monétaire.

Alors certes, le Président n'a pas donné d'indices clairs concernant le calendrier de remontée des taux fédéraux, mais a adopté un ton qui ne laisse aucun doute sur sa volonté de fermeté, notamment au regard de la dynamique des prix et des tensions sur le marché de l'emploi. Au final, un scénario, qui paraissait "extrême" ne serait-ce qu'il y a quelques semaines, de cinq relèvements des Fed Funds sur l'année, avec un "coup double" pourquoi pas dès le mois de mars, n'est pas totalement exclu de l'univers des possibles.

Pour Ronan Blanc, gérant-analyste chez Financière Arbevel, Jerome Powell passe clairement à l'offensive. "Après s’être enfermé trop longtemps dans un scénario transitoire sur l’inflation", le patron de l'institution monétaire "cherche à reprendre la main, sans se laisser influencer par les bruits ambiants (géopolitique, impact omicron, baisse des marchés actions)".

Le cycle d’ajustement monétaire sera plus rapide que lors des épisodes précédents car les fondamentaux économiques sous-jacents sont également plus robustes", poursuit Ronan Blanc. Et si la réduction du bilan est en marche, "les achats ne vont pas disparaitre pour autant et ainsi éviter que la courbe des taux ne s’aplatisse trop (et amène les investisseurs à anticiper le scénario du pire : une récession)".

"La Fed paie sans doute son entêtement de 2021 sur l’inflation. On aurait aimé gagner plus en visibilité monétaire mais il va falloir attendre encore un peu que les signaux de désinflation soient plus apparents. C’est sans doute une question de semaines. En attendant le relais est donné aux entreprises dont les publications de résultats devraient être un facteur de stabilité pour les marchés", avance le gérant.

Au rayon statistiques ce jour, les toutes premières estimations du PIB T4 américain en rythme annualisé dépassent les attentes, à +6,9%. RAS en revanche concernant les commandes de biens durables (hors automobiles) et les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, toutes deux parfaitement en ligne avec les attentes.

Le bal des trimestriels se poursuit côté microéconomique, après Netflix qui a essuyé douloureusement les plâtres la semaine passé. Microsoft et de Texas Instruments ont passé l'examen des trimestriels (publiés mardi après-Bourse). Le premier a battu les attentes, porté par sa division cloud, et le second a publié une nette croissance de son bénéfice net au titre du T4. Tesla a suivi avec Intel mercredi soir et Apple jeudi, entre autres poids lourds représentatifs, pour une semaine à haut risque...

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Arrêtons-nous un instant sur la combinaison de bougies validée jeudi, militant fermement pour une poursuite du reflux: une structure dite en trois cordeaux noirs. Les trois corbeaux noirs sont parfois appelés « corbeau à trois ailes », terme qui provient d'une expression japonaise disant que « les mauvaises nouvelles ont des ailes ». Cette combinaison laisse présager une baisse des cours s'ils font leur apparition sur des hauts niveaux de marché ou pendant une tendance haussière. Visuellement, les 3 corbeaux sont 3 chandeliers noirs, cumulant les 2 caractéristiques suivantes:

1) Les 3 chandeliers clôturent sur ou près de leurs plus bas. 2) Chaque ouverture doit être à l'intérieur du corps de la bougie précédente.

La structure est donc pleinement validée et les volumes épais et constants sur les trois bougies viennent en surligner le sens, dans un marché inquiets sur la hausse des rendements de obligations d'État à long terme.

Au final sur l'ensemble de la semaine passée, et sur des volumes cumulés nourris, l'indice aura par quatre fois clôturé sur ses points bas de séance. En données hebdomadaires, c'est la troisième fois qu'il clôture sur (ou quasiment sur) ses points bas hebdomadaires.

La droite oblique symbolisant le trend de fond a été rompue, et après pullback le 12 janvier, l'indice est reparti à la baisse le 13, les investisseurs se mobilisant tout au long de la séance.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 13950.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 13330.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime