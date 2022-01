Nasdaq Composite : Rougissement du cadre technique et graphique

(BFM Bourse) - L'indice Nasdaq Composite aura fini vendredi (-2,72%) la semaine (-7,55%) sur une note rouge vif, sur fond d'échauffement des Treasuries 10 ans, mesurable à l'aune du durcissement de ton de la Fed. Le début du bal des trimestriels (et annuels au demeurant) des FANGAM, inauguré par Netflix, aura pesé lourdement. Le spécialiste de la vidéo à la demande sur abonnement a vu son action s'effondrer de près de 25% sur l'ensemble de la semaine passée, des pertes qui se sont accélérées après la publication d'une croissance moindre qu'espérée du nombre d'abonnés. Ce fameux rythme de recrutement, qui n'a pas su convaincre une communauté financière particulièrement gourmande sur ces niveaux de valorisation. Résultat: un coup de semonce pour l'ensemble des dossiers de la tech, par nature hypersensibles aux rendements des obligations d'Etat.

La semaine va donc être à haut risque, sur les fronts micro et macroéconomiques. Tout d'abord parce que le bal des trimestriels va s’intensifier: Microsoft mardi, Tesla et Intel mercredi et Apple jeudi entre autres poids lourds représentatifs... Et aussi parce que la Fed achève mercredi une nouvelle réunion du Comité de politique monétaire (FOMC). Toutefois, aucun relèvement des taux fédéraux n'est attendu, et sauf surprise, le début du resserrement du robinet n'interviendra qu'en mars. Verdict à l'issue de la réunion mercredi. La conférence de presse y sera décortiquée dans ses moindres inflexions d'éléments de langage.

A suivre ce lundi les PMI (Markit) en données "flash" pour l'industrie et les services aux États-Unis à 15h45. Demain, rendez-vous majeur à cocher dans l'agenda avec l'indice de confiance des consommateurs (Conference Board).

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Arrêtons-nous un instant sur la combinaison de bougies validée jeudi, militant fermement pour une poursuite du reflux: une structure dite en trois cordeaux noirs. Les trois corbeaux noirs sont parfois appelés « corbeau à trois ailes », terme qui provient d'une expression japonaise disant que « les mauvaises nouvelles ont des ailes ». Cette combinaison laisse présager une baisse des cours s'ils font leur apparition sur des hauts niveaux de marché ou pendant une tendance haussière. Visuellement, les 3 corbeaux sont 3 chandeliers noirs, cumulant les 2 caractéristiques suivantes:

1) Les 3 chandeliers clôturent sur ou près de leurs plus bas.

2) Chaque ouverture doit être à l'intérieur du corps de la bougie précédente.

La structure est donc pleinement validée et les volumes épais et constants sur les trois bougies viennent en surligner le sens, dans un marché inquiets sur la hausse des rendements de obligations d'État à long terme.

Au final sur l'ensemble de la semaine passée, et sur des volumes cumulés nourris, l'indice aura par quatre fois clôturé sur ses points bas de séance. En données hebdomadaires, c'est la troisième fois qu'il clôture sur (ou quasiment sur) ses points bas hebdomadaires.

La droite oblique symbolisant le trend de fond a été rompue, et après pullback le 12 janvier, l'indice est reparti à la baisse le 13, les investisseurs se mobilisant tout au long de la séance.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 14445.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime